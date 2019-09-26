Айтматова: Алкомагнаты были больше заинтересованы в отмене НДС на зерно

Экс-депутат Ширин Айтматова прокомментировала заявления депутатов по поводу ее выступления про мукомольную мафию в Кыргызстане. Напомним, ранее в соцсетях она выпустила видео-расследование "Хлеба и зрелищ! Мукомольная мафия в Кыргызстане", в котором рассказала о том, как некоторые партии, а также мукомолы Кыргызстана "могли навариться" на постановлении об отмене НДС на импорт.

По ее словам, данный законопроект, который был принят парламентом в 2015 году и отменен в 2017 году, нанес ущерб государству в размере 650 млн сомов.

Депутат Бакыт Торобаев, который также имеет отношение к мукомольному бизнесу, раскритиковал ее за эти слова и даже вызвал на открытие дебаты. Примет ли вызов нардепа Ширин Айтматова или откажется? И почему она вообще подняла тему муки? Эти вопросы редакция VB.KG адресовала ей самой.

Скажите почему вы подняли тему отмены НДС на зерно?

- Мы, группа активистов, начала работать над определенными посылами обществу. В частности, что наш депутаты не выполняют свои функции, а занимаются исключительно продвижением своих интересов. Основной наш посыл, что грядут выборы, но все равно эти же люди обратно придут в парламент. Потому что они стремятся в ЖК, чтобы продвигать свои коммерческие интересы. И наше выступление по теме отмены НДС на муку как раз доказывает наш общий посыл. Хотя добавлю, что мукомолы были не самые главные лобби этого законопроекта, больше всего выиграли на этом алкопроизводители, которые работают с большими объемами зерна. То есть в этом были заинтересованы именно алкомагнаты. Предположительно, для 1 литра спирта требуется 3 кг пшеницы. Конечно, было бы хорошо заполучить более точные данные, но кто же из них даст мне эти цифры. Вот что делают олигархи с нашей страной, как богатеют и финансируют свои партии. Поэтому они и держатся за власть, а не потому что хотят нас осчастливить.

Они не могут остановиться. Например, этот Шаки мультимиллиардер. Ему что денег не хватает? Зачем обкрадывать простых людей: пенсионеров, учителей и врачей?

При этом каждый депутат, который голосовал за отмену НДС, также несет ответственность. По сути ведь и на водку сделали налоговую льготу, раз отменили НДС на привозимое зерно. Как можно было такое допустить, чтобы на водку, которая травит людей, ввели налоговое послабление?

Бакыт Торобаев заявил, что музей Чингиза Айтматова запущен и что вам следует лучше им заняться. Как бы вы ему здесь ответили?

Да нет он не запущен, он просто очень скромный, как и жил Айтматов. Сейчас же у чиновников хоромы и им этого не понять. Сегодняшний музей нас вполне устраивает. Надо сохранить все именно так, как жил Айтматов. Пусть это будет напоминанием всем, что честный труд должен быть уважаем в стране. То есть чем бы человек не занимался, если он честно зарабатывает себе на хлеб, то он достоин уважения. А эти люди, которые лоббируют свои законы и обкрадывают народ, они нечестные люди.

Вы поддерживаете предложение, что парламент надо распустить?

Что касается этого созыва, то я думаю мы достойны лучшего. Я на это надеюсь, и думаю, что другие это тоже понимают. Это дело принципа - мы хотим дальше их терпеть, мы уважаем себя как нацию или нет? Или мы будем терпеть один год только потому что, как говорят некоторые, пусть депутаты доработают. А мы все это время должны будем содержать их, включая всю их челядь. Ради чего? Да и сами депутаты неужели хотят запомниться людям именно такими?

Парламент утверждает правительство и выпускает законы, но жизнь в стране не улучшается. Разве это не показатель? Там только 3-4 депутата работают: Бекешев, Сурабалдиева, Никитенко и все.

Когда в стране критическая ситуация никого из них нет. Мне самому интересно, почему, когда в стране острые моменты, когда страна реально нуждается, чтобы хоть один из 120 человек выступил, то почему это для них не по регламенту. При этом они легко тратят народные деньги на то, чтобы обсуждать почему их назвали чимкириками или баранами.

Уже для всех стало понятно, что они совершенно оторвались от реальной жизни наших граждан. Насколько трудно сейчас кормить семью, платить за школу, получить нормальное медицинское лечение. Все живут в напряжении и только одна прослойка обогащается и обогащается.

Тема муки наше не последнее расследование. Если сил хватит, то мы сделаем несколько выпусков. Это займет определенное время, так как любое расследование требует времени.

Вы сами снова будете баллотироваться в парламент?

Я более творческий человек и мне нужен более свободный график (смеется). Я не собираюсь баллотироваться, так как недостаточна покорна. Как-то один из лидеров одной партии заявил, что я Ширин никогда не возьму в свою партию. Его спросили, почему и он ответил, что она хорошая, но с ней работать невозможно.

Мне интересно сейчас другое. В последнее время я часто встречаю порядочных и умных людей и мне хотелось бы их протолкнуть в парламент. То есть мне сейчас интересны пиар-технологии. С минимальным бюджетом у меня есть много креативных идей и я могла бы попробовать привести партию в парламент, но сама я туда не особо рвусь.