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Момбеков потребовал защитить Манаса от алкопроизводителей

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- Бакыт Стамов
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"Мы должны защитить Манаса от алкопроизводителей. Правительство должно снять с производства алкогольные напитки с таким названием". Об этом сегодня на заседании парламента заявил депутат Рыскелди Момбеков.

По его словам, правительство 4 раза обсуждало этот вопрос и до сих пор ничего не сделало.

"Завод "Кристалл" помимо водки "Манас" начал теперь выпускать водку "Бакай" и "Ак-Кула". Не исключено, что завтра выпустит коньяк "Каныкей", - заявил нардеп.

Депутата также возмутило, что из правительства никто не пришел на встречу с манасоведами, где обсуждалась программа по отношению государства к "Манасу".

"Почему правительство не исполняет Закон "Об эпосе Манас", принятый еще в 2011 году. Мы же не можем защитить "Манас". Почему в государстве не принимаются законы по защите народного наследия. Манас сам защищал свой народ и землю без всяких уставов и законов", - отметил нардеп.


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URL: https://www.vb.kg/381854
Теги:
алкоголь, правительство, Рыскелди Момбеков, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Манас
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