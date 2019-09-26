Момбеков потребовал защитить Манаса от алкопроизводителей

"Мы должны защитить Манаса от алкопроизводителей. Правительство должно снять с производства алкогольные напитки с таким названием". Об этом сегодня на заседании парламента заявил депутат Рыскелди Момбеков.

По его словам, правительство 4 раза обсуждало этот вопрос и до сих пор ничего не сделало.

"Завод "Кристалл" помимо водки "Манас" начал теперь выпускать водку "Бакай" и "Ак-Кула". Не исключено, что завтра выпустит коньяк "Каныкей", - заявил нардеп.

Депутата также возмутило, что из правительства никто не пришел на встречу с манасоведами, где обсуждалась программа по отношению государства к "Манасу".

"Почему правительство не исполняет Закон "Об эпосе Манас", принятый еще в 2011 году. Мы же не можем защитить "Манас". Почему в государстве не принимаются законы по защите народного наследия. Манас сам защищал свой народ и землю без всяких уставов и законов", - отметил нардеп.