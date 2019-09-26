Алтынай Омурбекова посетила Дом ребенка в Бишкеке

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Алтынай Омурбекова провела выездное совещание в Специализированном центре реабилитации детей и семьи города Бишкек (Дом ребенка). Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По данным пресс-службы, Алтынай Омурбекова осмотрела здание Дома ребенка, ознакомилась с условиями воспитания детей и побеседовала с его сотрудниками, которые оказывают медико-социальную и реабилитационно-воспитательную помощь детям и семьям с детьми от рождения до четырех лет.

Указанный Дом ребенка попал в План действий по реформированию системы детских учреждений интернатного типа в стране и в рамках трансформации подготовлен пошаговый план мероприятий на 2019 год.

На совещании с участием представителей Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики, Министерство здравоохранения Кыргызской Республики, мэрии Бишкека обсуждались вопросы дальнейшей трансформации Дома ребенка и необходимости комплексного подхода.

Представители Министерства здравоохранения сообщили, что в составе Дома ребенка будут подразделения, как консультационно-диагностическое отделение; отделения для временного проживания/пребывания детей; отделение раннего вмешательства и реабилитации; отделение диагностики, консультирования и мониторинга.

Эти меры призваны уменьшить количество детей, устроенных в Доме ребенка на длительный срок и предложить родителям альтернативные услуги и поддержку с тем, чтобы ребенок жил и развивался в семье.

Алтынай Омурбекова заявила о нацеленности на достижение ключевой цели, - чтобы каждый ребенок имел право на семейное окружение, заботу и защиту со стороны государственных органов.

"Мы должны сделать упор на то, чтобы развивать альтернативные виды услуг для того, чтобы улучшить ситуацию в сфере социальной защиты ребенка в целях предотвращения разлучения детей с семьями. Наша задача – обеспечить право ребенка на семейное окружение", – сказала вице-премьер-министр.

Она добавила, что специалистам необходимо провести мониторинг тех детей, которые уже воссоединены с семьей: что с ними сегодня, в каких условиях они проживают, не ухудшилось ли их положение.

"Дети должны жить в семьях. Однако дети, которые уходят в семьи, должны ощутить на себе заботу семей, куда они возвращаются, для них должны быть созданы все необходимые условия", - сказала Алтынай Омурбекова.

Вице-премьер-министр подчеркнула, что необходима комплексная поддержка семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которая должна стать основой для сохранения ребенку семейного окружения.