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Бюджет 2020 года: Выборы, перепись населения, зарплаты учителям и силовикам

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- Оксана Гут
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Государство привыкает жить по средствам за счет эффективного использования внутренних резервов. Об этом заявил премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев в ходе очередного заседания правительства.

Глава правительства отметил, что по итогам 8 месяцев 2019 года сохраняется позитивная динамика экономического развития. Объем ВВП составил 335 млрд сомов, реальный рост составил 6,2%. Объем ВВП без учета Кумтора составил 299 млрд сомов, демонстрируя рост в 3%. Рост наблюдается во всех секторах: в промышленности на 17,4%, в строительстве – 7,8%, в сфере услуг – 2,5%, в сельском хозяйстве – 1,6%.

Объем экспорта, как отметил премьер-министр, по итогам 8 месяцев увеличился на 1 млрд долларов США или на 9,1%. Импорт сократился на 11,8%.

- Правительство предприняло решительные шаги в сфере защиты и поддержки бизнеса. И в результате проводимой работы объем прямых инвестиций в первом полугодии составил 394 млн долларов США, увеличившись на 59,9%, - подчеркнул Абылгазиев. - Ещё один вопрос, всегда вызывающий обеспокоенность в обществе, связан с внешним долгом страны. Если раньше внешние гранты и кредиты использовались, в том числе и для покрытия определенных нужд в связи с нехваткой внутренних источников, то в текущем бюджете заложены четкие нормы, которые обеспечивают эффективное и стабильное обслуживание внешнего долга. Так, по отношению к ВВП внешний долг республики в последние годы уменьшается. В 2018 году он составлял 48%, к концу 2019 года составит 46,5% и к 2020 году прогнозируется снижение до 43,5%. Это очень существенное снижение.

Премьер-министр также отметил, что правительство проводит масштабную работу по внедрению электронной системы фискализации, электронных счет фактур, системы маркировки товаров, онлайн контрольно-кассовых машины. По его словам, эти усилия позволят обеспечить увеличение доходов бюджета и прозрачность бюджетных процессов.

Глава правительства особо подчеркнул, что все расходы в 2020 году (без учета ПГИ) планируется покрыть полностью за счет доходов из внутренних источников, точнее, за счет налоговых и неналоговых поступлений. Внешние займы и гранты будут направляться на реализацию инвестиционных проектов.

- В проекте бюджета мы планируем увеличение фонда заработной платы работников бюджетных организаций на 10,7 млрд сомов. Только в связи с повышением заработной платы учителям в следующем году потребуется дополнительно 7 млрд сомов, сотрудникам правоохранительных органов – 2,3 млрд сомов. Также государство выделит дополнительные средства и в связи с крупными мероприятиями, запланированными в следующем году, в том числе на перепись населения - 239,3 млн сомов, на парламентские выборы – свыше 1,2 млрд сомов в соответствии с законом, - сообщил Мухаммедкалый Абылгазиев.


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URL: https://www.vb.kg/381886
Теги:
бюджет, ВВП, выборы, долг, зарплата, налоги, правительство, Кыргызстан, расходы, учителя, Мухаммедкалый Абылгазиев, МВД
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