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Малахов: Мои слова были неправильно поняты некоторыми киргизами

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- Бакыт Стамов
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Российский ведущий Андрей Малахов выразил сожаление, что его слова на счет таксиста Исламбеа Акбарова были неправильно поняты кыргызстанцами. Свое мнение он опубликовал на странице своего интернет-журнала "СтарХит".

По его словам, он "никогда не мог себе представить, что личное мнение ведущего может вызвать столько негодования у жителей демократической Киргизии".

"За пару суток я получил более 20 000 откликов на программу "Андрей Малахов. Прямой эфир" о странной смерти сына олигарха - колбасного короля Владимира Маругова - Александра.

Мотоцикл Саши столкнулся с такси, за рулем которого сидел 24-летний Исламбек Акбаров. Скажу сразу, что в нашей программе дружно трудятся представители более десяти национальностей. А в этом выпуске моей задачей как журналиста было защитить убитую горем мать и вместе с ней попытаться понять, почему погиб ее сын.

Правонарушения, а также преступники и жертвы не имеют национальности и гражданства - перед законом все равны. Я знаю киргизов не только по произведениям моего любимого Чингиза Айтматова и иллюстрациям в школьных учебниках художника Семена Чуйкова, но и благодаря личным встречам. Мне кажется, я выполнил часть своей журналистской работы - впервые Татьяна Маругова услышала слова сожаления и раскаяния пусть не от самого виновника произошедшего, а от его представителя. И вслед за ним я сожалею, что мои слова были неправильно поняты некоторыми киргизами. Я за мир и добрососедские отношения, а еще за справедливость и свободу слова", - написал он.


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URL: https://www.vb.kg/381905
Теги:
Россия, Москва, Кыргызстан, скандал, такси, СМИ
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