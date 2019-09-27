Малахов: Мои слова были неправильно поняты некоторыми киргизами

Российский ведущий Андрей Малахов выразил сожаление, что его слова на счет таксиста Исламбеа Акбарова были неправильно поняты кыргызстанцами. Свое мнение он опубликовал на странице своего интернет-журнала "СтарХит".

По его словам, он "никогда не мог себе представить, что личное мнение ведущего может вызвать столько негодования у жителей демократической Киргизии".

"За пару суток я получил более 20 000 откликов на программу "Андрей Малахов. Прямой эфир" о странной смерти сына олигарха - колбасного короля Владимира Маругова - Александра.

Мотоцикл Саши столкнулся с такси, за рулем которого сидел 24-летний Исламбек Акбаров. Скажу сразу, что в нашей программе дружно трудятся представители более десяти национальностей. А в этом выпуске моей задачей как журналиста было защитить убитую горем мать и вместе с ней попытаться понять, почему погиб ее сын.

Правонарушения, а также преступники и жертвы не имеют национальности и гражданства - перед законом все равны. Я знаю киргизов не только по произведениям моего любимого Чингиза Айтматова и иллюстрациям в школьных учебниках художника Семена Чуйкова, но и благодаря личным встречам. Мне кажется, я выполнил часть своей журналистской работы - впервые Татьяна Маругова услышала слова сожаления и раскаяния пусть не от самого виновника произошедшего, а от его представителя. И вслед за ним я сожалею, что мои слова были неправильно поняты некоторыми киргизами. Я за мир и добрососедские отношения, а еще за справедливость и свободу слова", - написал он.