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На Илима Карыпбекова подадут в суд

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- Бакыт Стамов
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Ленинский районный суд Бишкека не принял иск бывшего вице-премьер-министра Бекболота Талгарбекова к экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву. Об этом редакции VB.KG сообщил его сын Арстан Талгарбеков.

По его словам, Ленинский райсуд мотивировал свой отказ отсутствием у них некоторых документов.

- Нам сказали, что нужно принести еще ряд документов и устранить неточности. Так, адрес ответчика (Атамбаева, - прим. ред.), сказали в суде, указан неверно. Хотя по иску Келдибекова и Бекназарова этот же адрес фигурировал. В общем, после того, как мы соберем нужные документы, мы повторно подадим иск в суд, - пояснил он.

Также Бекболот Талгарбеков требует извинений со стороны экс-главы КТРК Илима Карыпбекова. В противном случае и на него будет подан судебный иск.

- Это по факту того, что КТРК под руководством Карыпбекова выпускал очерняющие моего отца материалы. Ему тогда с экранов телевидения приписали несуществующие гектары земли, многочисленные квартиры и так далее. Если в течение месяца он не извинится, то и на него мы подадим в суд, - добавил Талгарбеков.

Между тем, сам экс-гендиректор КТРК Илим Карыпбеков, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями, заявил, что не намерен извиняться перед Талгарбековым.

- Во-первых, я бы порекомендовал ему изучить законы и проконсультироваться с юристами, которые ему подскажут, что в нашей стране извинений требовать невозможно. Закон и Конституция запрещают это делать. То есть никто не может быть принужден к изменению своих убеждений. Во-вторых, если у него есть претензии, то пусть обращается в суд. Я готов в рамках закона отвечать за каждую минуту эфира КТРК в бытность моего руководства, - сказал он.

Напомним, в феврале этого года решением Верховного суда экс-вице-премьер-министр Бекболот Талгарбеков, находящийся в заключении, был оправдан по обвинению в насильственном захвате власти.

Позже он заявил СМИ, что намерен подать в суд на экс-президента Алмазбека Атамбаева, который, по его словам, обвинил его в связях с российскими генералами ФСБ в целях госпереворота.

12 мая 2016 года лидеры объединения "Народный парламент" Бекболот Талгарбеков, Торобай Колубаев и Марат Султанов были задержаны сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности по подозрению в приготовлении к захвату власти.

В 2017 году Первомайский райсуд Бишкека вынес приговоры в отношении них. Талгарбеков и Колубаев были осуждены на 14 лет заключения в колонии, Султанов приговорен к 10 годам лишения свободы. Гособвинение просило для подсудимых от 16 до 18 лет.


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URL: https://www.vb.kg/378258
Теги:
Азимбек Бекназаров, Алмазбек Атамбаев, Ахматбек Келдибеков, Ленинский район, суд, конфликт, Бишкек, Кыргызстан, Илим Карыпбеков, Бекболот Талгарбеков, КТРК
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