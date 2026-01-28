Погода
Коко Гауфф разбила ракетку после разгрома на Australian Open

239  0
- Самуэль Деди Ирие
Американская теннисистка Коко Гауфф не смогла сдержать эмоций после болезненного поражения в четвертьфинале Australian Open. 21-летняя звезда мирового тенниса покинула турнир, уступив украинке Элине Свитолиной с разгромным счетом 1:6, 2:6. Матч продолжался всего 59 минут и стал для Гауфф настоящим кошмаром.

Статистика игры подтверждает глубокий игровой кризис спортсменки в этот день: Коко допустила 26 невынужденных ошибок при всего трех "виннерах" (чистых ударах). Самым слабым звеном оказалась подача - Гауфф реализовала лишь 2 из 11 очков на второй подаче и четырежды позволила сопернице взять гейм в первом сете.

Сразу после завершения встречи камеры Род Лейвер Арены зафиксировали срыв теннисистки. Пытаясь найти уединенное место, Гауфф ушла в подтрибунное помещение, где семь раз ударила ракеткой о бетонный пандус, полностью уничтожив инвентарь.

На пресс-конференции Коко прокомментировала инцидент, отметив, что ей не нравится ломать ракетки, но в тот момент это было необходимо. "Я пыталась найти место без камер. Есть моменты, которые не должны попадать в эфир. Но мне лучше выпустить пар на ракетке, чем срываться на своей команде - они прекрасные люди и не заслужили моей агрессии", - призналась Гауфф.

Несмотря на эмоциональный срыв, двукратная победительница турниров Большого шлема подчеркнула, что подобные всплески помогают ей справляться с колоссальным давлением, которое она испытывает с самого дебюта в туре в 15-летнем возрасте.


Австралия, США, теннис
