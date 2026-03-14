Шаирбек Ташиев сдал мандат депутата Жогорку Кенеша

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики 14 марта на заседании досрочно прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Шаирбека Ташиева на основании его личного заявления.

В комиссии сообщили, что удостоверение депутата Жогорку Кенеша КР, выданное Шаирбеку Ташиеву, признано недействительным.

Позднее обращение Ташиева к избирателям на своей странице в социальных сетях опубликовала его сторонница Бактыгуль Беркбаева.

"Быть депутатом Жогорку Кенеша стало для меня большой честью и огромной ответственностью перед народом. Благодаря вашему доверию я был избран депутатом и получил возможность служить стране.

Сегодня, 14 марта 2026 года, я сложил депутатский мандат, полученный благодаря вашему доверию. Я старался оправдать ваше доверие. Это решение далось мне нелегко. Каждый свой шаг я принимал, исходя из интересов государства и доверия народа.

Ради политической стабильности в стране и спокойствия нашего народа я был вынужден пойти на этот шаг. В последнее время в социальных сетях распространялись ложные сведения и обвинения в мой адрес, а также в адрес моей семьи и близких, что нарушило спокойствие моих родных.

Для меня самое главное - ваше доверие. Я всегда высоко ценил вашу поддержку. Независимо от того, буду ли я находиться на политической должности или работать в другой сфере, я продолжу служить своей стране и своему народу.

Искренне благодарю вас за поддержку и доверие. Желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия", - говорится в обращении Ташиева.


