Бекболот Талгарбеков и Эмилбек Узакбаев водворены в ИВС

Экс-руководитель аппарата премьер-министра КР Бекболот Талгарбеков и экс-посол Эмилбек Узакбаев задержаны и водворены в изолятор временного содержания (ИВС). Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

"9 февраля 2026 года в интернет-источниках и средствах массовой информации распространилась информация о том, что 75 граждан направили обращение к президенту Садыру Жапарову и торага Жогорку Кенеша Нурланбеку Тургунбекову с просьбой безотлагательно инициировать проведение новых президентских выборов в Кыргызстане. Под документом подписались ученые, бывшие премьер-министры, экс-депутаты и общественные деятели", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве отметили, что отдельные заявления, содержащиеся в данном обращении, вызвали активные обсуждения среди населения и привели к обострению общественно-политической ситуации в стране.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 278 ("Массовые беспорядки") Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В рамках расследования в Следственную службу МВД были доставлены все 75 граждан, указанных в обращении, с ними проведены следственные действия. В качестве инициаторов и активных участников преступления установлены граждане Т. Б. 1955 года рождения, У. Э. и Д. К. 1960 года рождения. Они задержаны и водворены в ИВС.

По местам жительства задержанных проведены обыски. В настоящее время следственные мероприятия продолжаются. МВД призывает граждан не доверять провокационной информации и не распространять ее.