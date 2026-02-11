Погода
$ 87.47 - 87.76
€ 102.75 - 103.75

Бекболот Талгарбеков и Эмилбек Узакбаев водворены в ИВС

255  0
- Бактыгуль Акжолова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Экс-руководитель аппарата премьер-министра КР Бекболот Талгарбеков и экс-посол Эмилбек Узакбаев задержаны и водворены в изолятор временного содержания (ИВС). Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

"9 февраля 2026 года в интернет-источниках и средствах массовой информации распространилась информация о том, что 75 граждан направили обращение к президенту Садыру Жапарову и торага Жогорку Кенеша Нурланбеку Тургунбекову с просьбой безотлагательно инициировать проведение новых президентских выборов в Кыргызстане. Под документом подписались ученые, бывшие премьер-министры, экс-депутаты и общественные деятели", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве отметили, что отдельные заявления, содержащиеся в данном обращении, вызвали активные обсуждения среди населения и привели к обострению общественно-политической ситуации в стране.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 278 ("Массовые беспорядки") Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В рамках расследования в Следственную службу МВД были доставлены все 75 граждан, указанных в обращении, с ними проведены следственные действия. В качестве инициаторов и активных участников преступления установлены граждане Т. Б. 1955 года рождения, У. Э. и Д. К. 1960 года рождения. Они задержаны и водворены в ИВС.

По местам жительства задержанных проведены обыски. В настоящее время следственные мероприятия продолжаются. МВД призывает граждан не доверять провокационной информации и не распространять ее.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455351
Теги:
задержание, массовые беспорядки, Кыргызстан, политика, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  