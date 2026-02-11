Погода
Глава СГО: Охрана Камчыбека Ташиева обеспечивается по поручению президента

- Назгуль Абдыразакова
Начальник Службы государственной охраны (СГО) Сыргак Бердикожоев заявил, что меры личной безопасности Камчыбека Ташиева обеспечиваются в установленном порядке согласно поручению президента Садыра Жапарова.

"Обеспокоенность граждан, выражаемая в социальных сетях относительно безопасности Камчыбека Ташиева, учитывается соответствующими государственными органами. Президентом Садыром Жапаровым даны все необходимые поручения по этому поводу.

Камчыбек Ташиев является охраняемым лицом, и меры личной охраны будут обеспечиваться и далее в строгом соответствии с установленным порядком", - говорится в официальном сообщении главы СГО.


