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Индия готова сотрудничать с Кыргызстаном в медицинской сфере

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- Екатерина Улитина
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27 сентября на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Кыргызской Республики Чингиз Айдарбеков встретился с Министром иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкаром. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

 Министры подчеркнули стратегический характер двусторонних отношений, обсудили вопросы их дальнейшей активизации, рассмотрели ход реализации договоренностей по итогам официального визита премьер-министра Индии Нарендра Моди в КР в июне 2019 г. 

Индийская сторона информировала о готовности оказания Кыргызской Республике содействия в медицинской сфере, наращивания торговых отношений, продвижения экономических и финансовых проектов, которые рассматриваются сторонами. 

Также обсуждены вопросы осуществления взаимных визитов для проработки актуальных направлений сотрудничества. 

Отмечена важность взаимодействия в рамках международных и региональных организаций.


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URL: https://www.vb.kg/381928
Теги:
Индия, сотрудничество, Кыргызстан, медицина, МИД, ООН
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