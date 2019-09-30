Индия готова сотрудничать с Кыргызстаном в медицинской сфере

27 сентября на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Кыргызской Республики Чингиз Айдарбеков встретился с Министром иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкаром. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Министры подчеркнули стратегический характер двусторонних отношений, обсудили вопросы их дальнейшей активизации, рассмотрели ход реализации договоренностей по итогам официального визита премьер-министра Индии Нарендра Моди в КР в июне 2019 г.

Индийская сторона информировала о готовности оказания Кыргызской Республике содействия в медицинской сфере, наращивания торговых отношений, продвижения экономических и финансовых проектов, которые рассматриваются сторонами.

Также обсуждены вопросы осуществления взаимных визитов для проработки актуальных направлений сотрудничества.

Отмечена важность взаимодействия в рамках международных и региональных организаций.