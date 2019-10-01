Сторонникам Атамбаева продлили арест. Ирина Карамушкина заявила о тирании

Фарид Ниязов, Алга Кылычов, Кыяз Смаилов, Амантур Жамгырчиев, Марат Шаменов и еще три человека останутся под стражей до 9 декабря. Решение накануне, 30 сентября, вынес Первомайский суд Бишкека.

Отметим, им всем было предъявлено обвинение после событий в Кой-Таше 7-8 августа.

Депутат ЖК Ирина Карамушкина, которая также проходит по этому делу, на своей странице в facebook написала эмоциональный пост, в котором назвала уголовное преследование сторонников экс-президента Алмазбека Атамбаева тиранией.

"Как быстро при тиранах и их трусливой поддержке, в один миг из нас сделали подозреваемых и обвиняемых по уголовному делу, и везде в постановляющей части прокуратура пишет: "организовали беспорядки, подожгли мебель, оказали вооружённое сопротивление и потом взяли в заложники спецподразделение группы "Альфа"... Хоть бы Альфу не позорили...перед всем миром, тем более это всё вымысел прокуратуры, т.к никто не организовывал, они сами напали. И вооружённого сопротивления не было. Откуда у нас было оружие? Короче оправдывают свои преступные действия по захвату, всё переложили на нас.... Вот охраняют как бандитов и убийц", - заключила депутат.

Отметим, в отношении Ирины Карамушкиной суд тоже продлил меру пресечения: она останется под домашним арестом на два месяца.

Напомним, 7 августа прошла спецоперация ГКНБ и МВД по принудительному приводу Алмазбека Атамбаева на допрос. Она не дала результатов: погиб командир отряда "Альфа", десятки бойцов и гражданских лиц получили травмы и ранения, несколько сотрудников "Альфа" были захвачены в заложники. 8 августа спецоперация продолжилась. Ночью на 9 августа, после задержания Алмазбека Атамбаева его сторонники пытались устроить погромы в Бишкеке. Позже члены партии СДПК отказались от дебоширов, заявив, что они были провокаторами.

Фарид Ниязов - глава аппарата президента при Алмазбеке Атамбаеве

Алга Кылычев - член политсовета СДПК

Кыяз Смаилов - член СДПК, возглавлял "Народный штаб" в доме Атамбаева в Кой-Таше

Амантур Жамгырчиев - член политсовета СДПк, лидер объединения "Айкол Ала-Тоо"

Марат Шаменов - член СДПК