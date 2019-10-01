"Кумтор" купил новое оборудование в больницу Кызыл-Суу

"Кумтор Голд компани" выделила около 5,8 миллиона сомов на покупку лапароскопа для сельской клиники. В частности, современное медицинское оборудование немецкого производства было приобретено для Джети-Огузской районной территориальной больницы в селе Кызыл-Суу.

Отметим, лапароскоп используется для проведения лапароскопической диагностики, а также для проведения гинекологических операций и операций на органах брюшной полости. Такая техника хирургических манипуляций не предполагает открытого вмешательства, снижает травматичность, риски осложнений и время пребывания пациентов в стационаре.

"Сейчас наступило время малоинвазивной хирургии и применение лапароскопа набирает обороты. Для нашего района этот аппарат - очень полезное и нужное новшество. Причем лапароскопы есть далеко не во всех крупных городах страны. В Оше, Таласе, Караколе такие имеются, а вот в Нарыне, насколько мне известно, пока нет подобного оборудования", - рассказывает главный врач районной территориальной больницы Джети-Огузского района Канат Жумадылов.

Лапароскоп в районной больнице используют уже третий месяц. По словам главврача, каждый день с его помощью проводят как минимум одну-две операции.

"Жители Джети-Огузского района очень рады, что даже достаточно сложные проблемы со здоровьем можно решить здесь и не ехать в Бишкек. Кроме того, теперь к нам стали приезжать пациенты и из других районов области", - сказал главврач.

Отметим, покупка медицинского оборудования – не единственная помощь со стороны "Кумтор Голд компани". Ранее компания передавала в пользование Джети-Огузской районной территориальной больнице спецмашину скорой помощи, аппарат УЗИ, а также покупала мебель в отделение хирургии.