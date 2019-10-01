Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

"Кумтор" купил новое оборудование в больницу Кызыл-Суу

211  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Кумтор Голд компани" выделила около 5,8 миллиона сомов на покупку лапароскопа для сельской клиники. В частности, современное медицинское оборудование немецкого производства было приобретено для Джети-Огузской районной территориальной больницы в селе Кызыл-Суу.

Отметим, лапароскоп используется для проведения лапароскопической диагностики, а также для проведения гинекологических операций и операций на органах брюшной полости. Такая техника хирургических манипуляций не предполагает открытого вмешательства, снижает травматичность, риски осложнений и время пребывания пациентов в стационаре.

"Сейчас наступило время малоинвазивной хирургии и применение лапароскопа набирает обороты. Для нашего района этот аппарат - очень полезное и нужное новшество. Причем лапароскопы есть далеко не во всех крупных городах страны. В Оше, Таласе, Караколе такие имеются, а вот в Нарыне, насколько мне известно, пока нет подобного оборудования", - рассказывает главный врач районной территориальной больницы Джети-Огузского района Канат Жумадылов.

Лапароскоп в районной больнице используют уже третий месяц. По словам главврача, каждый день с его помощью проводят как минимум одну-две операции.

"Жители Джети-Огузского района очень рады, что даже достаточно сложные проблемы со здоровьем можно решить здесь и не ехать в Бишкек. Кроме того, теперь к нам стали приезжать пациенты и из других районов области", - сказал главврач.

Отметим, покупка медицинского оборудования – не единственная помощь со стороны "Кумтор Голд компани". Ранее компания передавала в пользование Джети-Огузской районной территориальной больнице спецмашину скорой помощи, аппарат УЗИ, а также покупала мебель в отделение хирургии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381987
Теги:
благотворительность, Иссык-Кульская область, Кыргызстан, больница, Кумтор
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  