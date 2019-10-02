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Милиция Бишкека ищет операторов в службу "102"

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- Екатерина Улитина
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Столичная милиция осуществляет набор на вакантные должности операторов в службу "102". Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Квалификационные требования при назначении на должность оператора "102":

- отвечающие условиям приема вольнонаемного состава в органы внутренних дел Кыргызской Республики;

- не имеющие судимость за уголовные преступления;

- наличие среднего профессионального (технического) и высшего образования;

- обладающие знаниями компьютерной техники (Microsoft Office Word, Excel), правил эксплуатации компьютерной техники и систем связи, навыки оперирования с файлами, запись текста на дискету или перенос на бумажный носитель с помощью принтера;

- возраст от 21 и выше;

Перечень документов:

- Заявление.

- Паспорт и свидетельство о рождении;

- Свидетельство о браке (если состоит в браке);

- Свидетельство о рождении детей (если есть дети);

- Военный билет (для женщин не обязательно);

- Документы, подтверждающие соответствующее образование, квалификацию и специальные знания;

- Автобиография - 2 экземпляра (написанная от руки и напечатанная);

- Заполненная Анкета;

- Отзывы, рекомендации (если имеются);

- Фото 9×12 (1 шт.), 3×4 (4 шт.)

Заработная плата от 15 тысяч сомов и выше, в зависимости от должности.

Отдел кадров ГУВД г.Бишкек, ул.Токтогула 64а, тел.: 0312 48-62-92.

Электронный адрес: guvdbishkek312@gmail.com


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URL: https://www.vb.kg/382027
Теги:
безработица, зарплата, Бишкек, Кыргызстан, ГУВД
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