Милиция Бишкека ищет операторов в службу "102"

Столичная милиция осуществляет набор на вакантные должности операторов в службу "102". Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.
Квалификационные требования при назначении на должность оператора "102":
- отвечающие условиям приема вольнонаемного состава в органы внутренних дел Кыргызской Республики;
- не имеющие судимость за уголовные преступления;
- наличие среднего профессионального (технического) и высшего образования;
- обладающие знаниями компьютерной техники (Microsoft Office Word, Excel), правил эксплуатации компьютерной техники и систем связи, навыки оперирования с файлами, запись текста на дискету или перенос на бумажный носитель с помощью принтера;
- возраст от 21 и выше;
Перечень документов:
- Заявление.
- Паспорт и свидетельство о рождении;
- Свидетельство о браке (если состоит в браке);
- Свидетельство о рождении детей (если есть дети);
- Военный билет (для женщин не обязательно);
- Документы, подтверждающие соответствующее образование, квалификацию и специальные знания;
- Автобиография - 2 экземпляра (написанная от руки и напечатанная);
- Заполненная Анкета;
- Отзывы, рекомендации (если имеются);
- Фото 9×12 (1 шт.), 3×4 (4 шт.)
Заработная плата от 15 тысяч сомов и выше, в зависимости от должности.
Отдел кадров ГУВД г.Бишкек, ул.Токтогула 64а, тел.: 0312 48-62-92.
Электронный адрес: guvdbishkek312@gmail.com