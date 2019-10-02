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На бишкекском главном стадионе могут запретить проводить футбольные матчи

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- Вячеслав Аникин
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В прошлом месяце правительство республики приняло постановление о выделении земли под строительство спортивного городка в Бишкеке. Уже начались работы по официальному отводу необходимых площадей.

Грустно признавать, но факт: только в нашей республике нет большого современного стадиона. Во всех странах СНГ есть, даже в прошедшем гражданскую войну Таджикистане за последние годы возведены несколько прекрасных спортивных арен, и только Кыргызстан в этом плане позорится. К примеру, Азиатская футбольная конфедерация давно напоминает, что наш старенький стадиончик имени Долена Омурзакова не соответствует международным требованиям и в скором времени она запретит проводить на нем международные матчи.

Все наши президенты обещали возвести в столице стадион, но никто из них даже пальцем не пошевелил для осуществления этой идеи. И только нынешний глава государства Сооронбай Жээнбеков взялся решить больной вопрос. Зимой после триумфального выступления нашей футбольной сборной на чемпионате Азии президент заявил, что в Бишкеке обязательно появится новая спортивная арена. И свои слова он, в отличие от своих предшественников, не забыл.

Итак, грандиозное строительство предполагается начать у пересечения проспектов имени Чингиза Айтматова и имени Абсамата Масалиева, то есть в южной части столицы. Власти предполагают построить на участке в 30 гектаров футбольный стадион на 30–40 тысяч посадочных мест, крытый спорткомплекс, а также, возможно, 50–метровый бассейн. Кроме того, предусмотрены места для автостоянок и других мелких объектов.

Сейчас Фонд госимущества, другие организации рассматривают вопросы по официальному отводу земель под грандиозную стройку. По нашим данным, через два–три месяца они будут решены.

А вот дальше сообщить пока нечего. Правительство, к сожалению, еще не определилось с источниками финансирования и с датой начала стройки.

Известно только, что строительство спортивных объектов будет курировать Госстрой, государственная структура, и властям необходимо найти для реализации этих проектов более 30 миллионов долларов.

Правда, в феврале Государственное агентство по молодежной политике, физической культуре и спорту провело на свой страх и риск конкурс среди молодых архитекторов на лучший проект главной спортивной арены республики. Желающих оставить свой след в градостроительной и спортивной истории Кыргызстана нашлось немало. Победил проект, напоминающий огромную юрту. А что, наши зодчие мыслили верно. Будет оригинально и красиво.

Возникает и другой вопрос: что будет после строительства спортивного городка со стадионом имени Долена Омурзакова, Малой спортивной ареной и Дворцом спорта имени Кожомкула? Как сообщил корреспонденту "Вечернего Бишкека" директор государственного учреждения "Управление спортсооружениями и спортобеспечения" Канат Шабданбаев, снос этих объектов не планируется. "Чем больше в городе спортивных объектов, тем лучше", - резонно сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/382028
Теги:
спорт, строительство, Бишкек, Кыргызстан
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