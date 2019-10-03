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Государство Катар готово профинансировать строительство новых больниц в КР

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- Екатерина Улитина
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Вчера, 2 октября 2019 года, в Министерстве здравоохранения прошла встреча министра Космосбека Чолпонбаева с послом Государства Катар в Кыргызской Республике г-ном Абдулла бин Ахмед Аль-Сулайти. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

На встрече стороны обсудили продвижение ранее обговоренных совместных проектов по строительству зданий больниц, проведение совместных бесплатных операций по различным профилям.

Посол Катара в КР Абдулла бин Ахмед Аль-Сулайти отметил, что Катарская благотворительная организация готова профинансировать строительство Центров семейной медицины в городе Бишкек и больниц в регионах. А также отметил об окончании в ближайшее время строительства больничного комплекса в Кызыл-Кие по линии Катарской благотворительной организации.

"У нас есть большое желание помочь сектору здравоохранения по строительству больниц в отдаленных районах республики, в обновлении материально-технической базы организаций здравоохранения. Надеюсь все наши совместные планы осуществятся в ближайшем будущем", - сказал посол.

В свою очередь глава Минздрава Космосбек Чолпонбаев отметил, что "в рамках новой программы развития здравоохранения до 2030 года "Здоровый человек - процветающая страна", а также в рамках Указа Президента об объявлении 2019 года "Годом развития регионов и цифровизации" Министерство здравоохранения КР проводит работу по улучшению качества оказания медицинской помощи жителям регионов.

"Поэтому мы заинтересованы осуществить проекты по строительству зданий больниц именно в сельской местности. Мы надеемся, что наше сотрудничество будет продолжено и все совместные запланированные проекты будут доведены до логического конца", - сказал он.

По итогам встречи стороны договорились провести дополнительную встречу по решению вопроса строительства зданий больниц, сметной стоимости проектов, а также для точного определения даты проведения акции по бесплатному проведению операций катарских врачей совместно с местными специалистами.


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URL: https://www.vb.kg/382064
Теги:
благотворительность, Катар, Кыргызстан, больница, Космосбек Чолпонбаев, посол, Минздрав
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