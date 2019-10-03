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Мэр Бишкека ездит с подложными номерами на арестованной машине?

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- Екатерина Улитина
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Странные дела происходят с внедорожником градоначальника Азиза Суракматова. Если вбить номер, с которым он ездит (01KG101AC), в базу нового сервиса ГРС по проверке истории автомобилей, выходит, что он закреплен за Мерседесом Е-420, 1996 года выпуска.

Хотя на самом деле этот номер красуется на внедорожнике марки Lexus LX 570. В августе 2018 года этот автомобиль попал в поле зрения СМИ из-за запрещенной тонировки, тогда градоначальник признал, что машина действительно принадлежит ему, и его водитель оплатил штраф. Кстати, штраф постановление о нарушении ПДД выписано именно на Лексус с номером 01KG101AC.

Судя по базе ГРС, владелец машины с этим госномером, не менялся с февраля 2017 года. При этом вероятнее всего автомобиль является служебным. Об этом можно судить по буквам в номере.

Но и это еще не все. На Мерседес с номером 01KG101AC наложен арест или она находится под залогом. Чаще всего, залог и арест применяют банки по отношению к клиентом, которые взяли кредит под залог авто.


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URL: https://www.vb.kg/382094
Теги:
Азиз Суракматов, ГРС, мэрия, тонировка, Бишкек, Кыргызстан, автономер
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