В мэрии прокомментировали почему на внедорожнике мэра подложные номера

В мэрии Бишкека рассказали VB.KG, почему на автомобиле градоначальника Азиза Суракматова установлены госномера, зарегистрированные на другую машину.

"Мэрия сообщает, что госномер 01KG101AC предназначен для мэра города Бишкек. Автомобиль находится в неисправном состоянии и стоит в гараже. Мэр в качестве служебного автомобиля использует свой личный автотранспорт Лексус 570 или БМВ 750", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

В муниципалитете подчеркивают, что госномер 01KG101AC в 2019 году ни разу не использовался.

При этом пресс-служба мэрии не смогла объяснить почему, по данным ГРС на служебное авто мэра наложен арест или залог.

- Что касается статуса, то все комментарии необходимо получить у ГРС, - заключили в пресс-службе.

Напомним, новый сервис ГРС для проверки статуса авто, выдал, что госномера на внедорожнике мэра столицы Азиза Суракматова зарегистрированы на автомобиль марки Мерседес Е-420. Более того, машина находится в залоге или на нее наложен арест.