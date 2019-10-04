С 7 по 11 октября дорога в Боомском ущелье будет частично перекрываться

В эти дни будут проводится работы по принудительному спуску камней на 131 км автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт

ГП "НК "Кыргыз темир жолу" продолжает работы по принудительному спуску камней в Боомском ущелье.

Для обеспечения безопасности движения поездов и автотранспорта с 7 по 11 октября силами работников ГП "НК "Кыргыз темир жолу" будут проводится работы по принудительному спуску камней на 131 км автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт.

В эти дни с 9.00 до 15.00 часов движение для автотранспорта будет периодически перекрываться сотрудниками ГУОБДД МВД КР.

При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работа по спуску камней прекратится и будет проведен пропуск автотранспорта, отмечают в пресс-службе ГП "НК "Кыргыз темир жолу".

Работы проводятся в светлое время суток при благоприятных погодных условиях.

В "Кыргыз темир жолу" заранее приносят свои извинения за принесенные неудобства и просят отнестись с пониманием.