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ГКНБ задержан главный инженер "Бишкекасфальтсервиса"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР выявлен факт злоупотребления должностным положением работниками муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис" мэрии Бишкека, которые приобрели битум по завышенной цене, в результате которого государственному бюджету нанесен ущерб на сумму более чем на 12 млн. сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, должностные лица МП "Бишкекасфальтсервиса" мэрии Бишкека в июне 2024 года заключили договор с ОсОО "П", который среди коммерческих предложений заявил одну из самых высоких цен по поставке битума – 46 тысяч сомов за 1 тонну, что составляет 1 тысяча тонн на 46 млн. сомов, тогда как средняя рыночная стоимость битума аналогичной марки – составляет около 31 071,72 сомов за 1 тонну – без таможенной пошлины, 33 138,81 сом – с таможенной пошлиной.

Следует отметить, что ОсОО "П" к настоящему времени осуществила поставку битума в БАС в объеме более 1000,63 тонн на сумму 45 млн. 928 тыс. 917 сомов.

По результатам назначенной судебно-бухгалтерской экспертизы, ущерб от приобретения битума по завышенной цене составил 12 млн. 769 тысяч сомов.

В ходе следствия, по подозрению в совершении преступления задержаны и водворены в Учреждение №21 при СИН МЮ КР: главный инженер муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис" мэрии г.Бишкек Ш.У.Т. и директор ОсОО "П" А.А.А.

Кроме того, в настоящий момент в рамках вышеуказанного уголовного дела проводятся следственно-оперативные мероприятия в отношении подрядчиков, которые недоброкачественно и несвоевременно провели капитальный ремонт дорог и тротуаров Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/436799
Теги:
ГКНБ, задержание, коррупция, Бишкек
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