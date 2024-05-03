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Камчыбек Ташиев: Виновные в инциденте с детьми в Сузаке будут наказаны

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Заместитель председателя кабинета министров – председатель Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев прокомментировал ЧП в Сузакском районе, где вчера мини-грузовик наехал на толпу школьников.

"Правоохранительные органы и органы прокуратуры провели расследование. Информация о террористическом и преступном составляющем, которую распространяют некоторые СМИ, не подтвердилась. Здесь причина в халатности и несоблюдении мер безопасности. Были недостатки в организации. Организаторам нужно было учесть все детали: к примеру, машина не должна была быть в многолюдном месте, должны были предусмотреть безопасное место для парковки; к детям не должны были допускать посторонних. Маленькие просчеты обернулись большой трагедией".

Ташиев заверил, что все виновные будут привлечены к ответственности.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/436860
Теги:
дети, Сузакский район, Кыргызстан, Камчыбек Ташиев
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