Камчыбек Ташиев: Виновные в инциденте с детьми в Сузаке будут наказаны

Заместитель председателя кабинета министров – председатель Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев прокомментировал ЧП в Сузакском районе, где вчера мини-грузовик наехал на толпу школьников.

"Правоохранительные органы и органы прокуратуры провели расследование. Информация о террористическом и преступном составляющем, которую распространяют некоторые СМИ, не подтвердилась. Здесь причина в халатности и несоблюдении мер безопасности. Были недостатки в организации. Организаторам нужно было учесть все детали: к примеру, машина не должна была быть в многолюдном месте, должны были предусмотреть безопасное место для парковки; к детям не должны были допускать посторонних. Маленькие просчеты обернулись большой трагедией".

Ташиев заверил, что все виновные будут привлечены к ответственности.

Источник: Кабар