Садыр Жапаров строит третью Кыргызскую Республику

Почему третью? Потому что две уже были, и они изжили себя.

Сто лет назад, в 1924 году, была образована Кара-Киргизская (затем – просто Киргизская) автономная область в составе РСФСР, переименованная позже в Киргизскую АССР и, наконец, в Киргизскую ССР.

Вторая Кыргызская Республика родилась после падения Советского Союза, с обретением независимости. В таком виде наша страна существует по сей день. Пока еще существует.

Сейчас кыргызстанцы живут в очередном историческом моменте – в процессе перехода на третий виток, третий уровень, третью стадию развития. И – может быть, скоро, может быть, не очень скоро – появится республика, принципиально отличающаяся от двух своих предшественниц.

Хороша или плоха была первая, что она дала и чего не дала своим гражданам – вопрос открытый. Тема эта бесконечно обсуждается, высказываются различные, диаметрально противоположные мнения и точки зрения. Обсуждать и давать объективную оценку событиям и явлениям советского времени, безусловно, необходимо. Однако факт остается фактом: той Киргизии больше нет и никогда не будет.

Кыргызскую Республику номер два мы все прекрасно помним. Хотя бы потому, что все еще в ней доживаем. Началась она с президентства Аскара Акаева и вполне логично завершилась недолгим правлением Сооронбая Жээнбекова. Почему логично? Потому что все годы независимости страна, как ни крути, опускалась все ниже и ниже. Отличительная, характерная особенность эпохи "Кыргызстан номер два" - государственные перевороты, которые ошибочно были названы революциями.

То, что они происходили, говорит о наличии перманентной революционной ситуации. Когда верхи не могут, низы не хотят, когда народ доведен до ручки и, подстрекаемый кем-то, уверен, что со сменой власти поменяется и ситуация в стране. Революции (они же перевороты), как известно, совершает народ. А пользуются результатами совсем другие. Не имеющие к народу, по большому счету, никакого отношения.

Менялась власть. Менялась ли обстановка в стране? Можно сказать, что менялась. Только отнюдь не в лучшую сторону. От президента к президенту Кыргызстан все больше и безнадежнее погружался в коррупцию, криминал, нищету и откровенный позор на мировой арене. И при Жээнбекове достиг дна. Дальше падать некуда.

Садыр Жапаров пришел к власти с твердым намерением не просто возродить Кыргызстан, а создать принципиально новое государственное образование. Это было ясно с первых дней его президентства, когда он практически полностью изменил Конституцию. Новая Конституция – однозначно новое государство. И это было только началом.

В прошлом году дошло до изменения флага. На очереди, вероятно, гимн, герб… Возможно, и само название республики.

Зачем все это надо? С флагом вроде бы уже разобрались. И даже те, кто изначально отказывался его понимать и принимать, сейчас признают: флаг стал четче, определеннее, строже. Нет прежней размытости, плавности, абстрактности. Сейчас флаг Кыргызстана больше похож на символ государства, которое знает, для чего оно и зачем. Куда движется, к чему стремится и что для этого надо сделать. Флаг государства, которое умеет себя защитить и не позволит никому диктовать ему свою волю.

Если менять Конституцию и флаг – закономерно сменить и другие атрибуты государственности. И дело даже не в том, что орел (или сокол) на гербе Кыргызской Республики вызывает нарекания у некоторой части населения – его хотели бы видеть более мощным и тоже более конкретным. Дело не в том, что у республики какой-то "неправильный" гимн или какое-то "не такое" название (хотя неплохо было бы окончательно размежеваться с Курдистаном, с которым нас иностранцы постоянно путают).

Дело в том, что новое государство всегда имеет новую символику.

А в том, что оно будет новым, можно не сомневаться. Кстати, главный символ Кыргызстана – безраздельная власть олигархов в союзе с криминальными авторитетами – уже процентов на 80 ликвидирован. Глава кабмина Акылбек Жапаров строит в стране совершенно новую экономику, новый бизнес, отодвигая базаркомов и "тяп-ляп-производителей" и основываясь на совершенно других принципах развития производства и ведения торговли.

То, что на руинах Кыргызстана номер два возводится Кыргызстан номер три (или как страна будет в конечном итоге развиваться), - не президентская блажь или прихоть. Жапаров затеял это грандиозное строительство не от скуки и не от нечего делать. Он коренным образом переделывает страну, мобилизуя ее под новые мировые реалии и делая ее способной противостоять современным вызовам.

Главное требование современности – умение быстро, оперативно концентрироваться и реагировать. Руководство страны просто обязано моментально отвечать на любой запрос, любой вызов и без лишней волокиты решать любую внутреннюю или внешнюю проблему. И даже планшет Жапарова, с которым он ходит постоянно и за который неоднократно подвергался несправедливой критике, помогает ему быстрее встраиваться в ситуацию и структурировать работу.

Старая модель государства при главе старой закалки сегодня бы просто не выжила.