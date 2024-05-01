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В Кыргызстане принято решение отменить шествие "Бессмертного полка"

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В Кыргызстане принято решение отменить шествие "Бессмертного полка". Об этом сообщает пресс-служба МВД КР. .

По данным ведомства, МВД в целях обеспечения общественного порядка и безопасности предпринимает комплекс мер, направленных на предупреждение и исключения рисков нарушений правопорядка и совершения преступлений в местах массового скопления людей.

Учитывая существующие угрозы общественной безопасности принято решение отменить шествия "Бессмертного полка" в Кыргызстане.

Министерство внутренних дел КР призывает граждан с пониманием отнестись к мерам безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/436825
Теги:
Кыргызстан, Бессмертный полк
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