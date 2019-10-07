В Баткенской области в угольных шахтах погибли шахтеры

В шахтах Баткенской области произошли подряд две трагедии, приведшие к гибели и отравлению шахтеров. Подробности сообщает пресс-служба МЧС.

По данным спасателей, первый случай произошел в субботу, 5 октября в городе Сулюкта. Вызов об утечке газа поступил примерно в 9.20 утра с угольной шахты ОсОО "Абдукахар-Кен". Спасатели, прибывшие на место происшествия обнаружили троих человек с признаками отравления. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Я.Н, 1975 года рождения, Я.Ж 1977 г.р., Я.К. 1979 г.р. Проходят лечение в местной больницу.

Состояние еще двоих пострадавших оценивается как удовлетворительное.

На следующий день в воскресенье, 6 октября, в службу спасения поступил еще один вызов. На этот раз ЧП произошло в Кадамжайском районе Баткенской области. На участке Боз трое мужчин самовольно добывали уголь. На глубине 45 метров они отравились газом.

Спасатели, прибывшие на место, извлекли из шахты тела погибших: А.А. 1988 года рождения, Т.Б. 1977 г.р., М.Т, 1986 г.р.