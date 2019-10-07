Бишкекчане отныне будут получать водительские права в Лебединовке

Сегодня, 7 октября, по адресу Аламудунский район, село Лебединовка, проспект Победы 121 "Б" состоялось открытие нового экзаменационного зала для приема и сдачи экзаменов при первичном получении водительского удостоверения Государственного учреждения "Унаа". Об этом сообщает пресс-служба ГРС КР.

В здании кроме самого экзаменационного зала будет размещаться сектор по регистрации и учету водительского состава Бишкекского отдела ГУ "Унаа".

В этой связи, Государственная регистрационная служба при правительстве КР информирует автолюбителей, что с 7 октября по всем вопросам, связанным со сдачей экзамена для первичного получения водительского удостоверения, замены, утери, переподготовку на новую категорию и т.п. по Бишкеку необходимо обращаться по указанному адресу.

Что касается вопросов регистрации и перерегистрации транспортных средств, адрес остается прежним: г. Бишкек, ул. Ч. Валиханова 2.

- Принимая во внимание имеющийся большой поток обращений в Бишкекский отдел ГУ "Унаа", в целях сокращения скопления посетителей принято решение о целесообразности разделить в отдельные здания отдел регистрации транспортных средств и отдел по учету водительского состава, - говорится в сообщении.

Таким образом процедуры, связанные с учетом водительского состава и процедуры по регистрации транспортных средств в городе Бишкек, будут осуществляться в разных зданиях.

Данная мера выступает одним из шагов, направленных на оптимизацию деятельности и организационной структуры Государственного учреждения "Унаа".

По всем вопросам пресс-служба ГРС предлагает обращаться по телефону (312) 62-41-04.