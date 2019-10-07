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"Мигранты из КР реже стали заключать трудовые договора с работодателями"

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- Евгений Денисенко
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"Миграция, перемещение населения и городское развитие" - международная конференция под таким названием прошла в Москве. Участие в ней приняли представители различных заинтересованных сторон, в том числе специалисты, связанные с Кыргызстаном.

Организаторами конференции, состоявшейся уже в пятый раз, стали, как прежде, Российский совет по международным делам, Центр теоретической и прикладной политологии Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) при президенте РФ, Международный Комитет Красного Креста.

За время своего проведения конференция, как заявлено, заслужила репутацию одного из наиболее авторитетных форумов по вопросам миграции и миграционной политики в России. Она традиционно собирает представителей российского и зарубежного академического сообщества, международных и неправительственных организаций, аналитических центров и органов государственной власти. Ключевой темой его в этом году стало присутствие мигрантов и перемещенных лиц в городском пространстве и влияние, которое они оказывают на жизнь и развитие городов.

"Глобальная мобильность населения влечет за собой не только резкий рост культурного, социального и этнического разнообразия принимающих обществ, но и изменение самой структуры местных сообществ, прежде всего - городов. Поэтому так важно изучать основные миграционные мегатренды, их последствия для крупных городов, их развития, проблемы мигрантских сообществ, межпоколенческую интеграцию мигрантов, а также развитие этнического предпринимательства", отмечалось на конференции.

"По приезду в Россию с проблемами адаптационного характера сталкиваются многие наши соотечественники, но в наибольшей степени, как нередко бывает, - дети и подростки. Эти проблемы усиливаются языковыми сложностями, нередко – изолированностью от среды своих сверстников. Помочь таким ребятишкам мы стараемся в нашем клубе", - говорит Абдуназар уулу Максатбек, директор образовательного клуба "Билим", специалист Национального исследовательского университета Высшей школы экономики.

Основная цель клуба - дошкольная подготовка на русском языке. Однако помогают в изучении его здесь и взрослым. Это, считает руководитель "Билима", нужно не только им самим, но и их детям, с которыми необходимо постоянно практиковаться в освоении этого языка. Опыт Абдуназара уулу Максатбека и его коллег нуждается в распространении, посчитали участники конференции.

О результатах своих исследований, применительно к выходцам из Кыргызстана и других центральноазиатских республик, рассказали старший научный сотрудник Центра региональных исследований и урбанистики, РАНХиГС Евгений Варшавер,

ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, директор Центра миграционных исследований Дмитрий Полетаев, другие.

"Вместе с коллегами из Тянь-Шаньского аналитического центра при АУЦА мы реализовали уже не один проект, касающийся жизни и работы кыргызских трудовых мигрантов в России. Одно из наблюдений - в последнее время они, несмотря на свои преимущества в рамках ЕАЭС, реже стали заключать трудовые договора с российскими работодателями. С одной стороны, в этом есть некий правовой нигилизм. С другой стороны, имеет место нежелание самих работодателей идти на оформление трудовых отношений с нанимаемыми иностранными работниками. По-любому, кыргызстанцы в итоге оказываются более уязвимы в правовом и социальном отношении. Они становятся субъектами теневой экономики, их могут обмануть, не заплатить, они могут вообще оказаться жертвами торговли людьми. Без легального договора человек также лишен возможности получить полис и на законных основаниях прикрепиться к поликлинике, обслуживаться в ней. Вот почему так важно, несмотря на возможные препоны, избегать при трудоустройстве всяких "левых схем", но действовать строго в соответствии с установленными требованиями", - подчеркнул Дмитрий Полетаев.

А директор Центра теоретической и прикладной политологии РАНХиГС Владимир Малахов считает, что в вопросах адаптации мигрантов в РФ существует еще немало проблем, решение которых требуют комплексного подхода. "Эти трудности возникают хотя бы потому, что у большинства мигрантов подвешенный правовой статус. Какой вклад может внести человек в общество и культуру, если он болтается между легальностью и нелегальностью? Важна и сфера занятости: если художник из Киргизии работает грузчиком, как ему вписываться в нашу культурную среду? У него нет времени рисовать", - констатирует Малахов.


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