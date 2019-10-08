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Изменения в ПДД: В КР появятся знаки "Начинающий водитель" и "Таксомотор"

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- Оксана Гут
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Должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения освободили от выполнения ряда несвойственных им функций. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Соответствующее постановление "О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Правил дорожного движения и Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения" от 4 августа 1999 года № 421" подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Отмечается, что актуальность данного документа вызвана реформированием системы дорожной безопасности в стране.

Таким образом исключаются полномочия по проверке сотрудниками уполномоченного органа в сфере внутренних дел по обеспечению безопасности дорожного движения наличия у водителей транспортных средств:

- документа, подтверждающего оплату налога на имущество IV группы данного транспортного средства, либо свидетельствующего об освобождении от его оплаты;

- свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или добровольного патента либо их нотариально заверенных копий в случае осуществления предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров и грузов данным транспортным средством;

- страхового полиса по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика опасных грузов или гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами при осуществлении перевозки пассажиров за оплату или по найму, а при осуществлении международных автомобильных перевозок - вступившими в установленном законом порядке в силу международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика.

Кроме того, правила дорожного движения дополняются нормой, предусматривающей запрет перевозки детей в возрасте до 12 лет:

- на заднем сиденье мотоцикла;

- в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой;

- на переднем сиденье легкового автомобиля при отсутствии специального детского удерживающего устройства, соответствующего росту и весу ребенка. При этом, установка детских удерживающих устройств и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации транспортных средств и удерживающих устройств.

Также внесены новые знаки "Начинающий водитель", "Таксомотор (такси)", которые прошли апробацию в зарубежных странах и показали положительные результаты в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Введение знака "Таксомотор (такси)" приведет к единому порядку (форме) таксомоторного парка, будет способствовать реализации и исполнению ряда нормативных правовых актов, в части занятия коммерческой перевозкой пассажиров, багажа и грузов.

Введение знака "Начинающий водитель" помогает молодым водителям при вождении транспортного средства и спасает их от всяких неприятностей на автодорогах Кыргызской Республики. Например, в случае внесения настоящего знака водитель будет соблюдать безопасную дистанцию - интервал к транспортному средству с данным знаком, а зачастую будет уступать дорогу при выезде.

Кроме того, будет гармонизировано законодательство Кыргызской Республики с законодательством стран-участниц ЕАЭС, в частности техническим регламентом "О безопасности колесных транспортных средств".


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URL: https://www.vb.kg/382201
Теги:
ДТП, налоги, ПДД, правительство, безопасность, Кыргызстан, такси, Мухаммедкалый Абылгазиев
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