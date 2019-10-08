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По факту массовой драки в Новосибирске возбуждено уголовное дело

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- Евгений Денисенко
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Правоохранительные органы Новосибирска приступили к расследованию причин и обстоятельств массовой драки, которая произошла 7 октября возле городского Хилокского рынка с участием выходцев из Кыргызстана, возбуждено уголовное дело. Об этом VB.KG рассказал один из руководителей кыргызской диаспоры в Новосибирске Жаркынбай Тойтуков.

Он подтвердил, что поводом для конфликта послужило вымогательство по отношению к работающим на рынке трудовым мигрантам, прежде всего, из Кыргызстана со стороны преступной группировки. В составе этой ОПГ были и их же соотечественники, один из них - уроженец самого Новосибирска.

Как сообщалось в СМИ, массовая драка собрала около 200 человек, но, по словам Тойтукова, далеко не все стали ее непосредственными участниками. Задержаны 50 человек, однако к сегодняшнему дню все они после допроса были отпущены. Какие меры предпринимаются в отношении кыргызстанца-рэкетира и его сообщников, пока неизвестно.

"Их было до полутора ста человек, с пистолетами, автоматами, оружие изъято, а у выступившей против них работников рынка – лишь камни, палки. На месте происшествия сразу же побывали сотрудники генерального консульства в Кыргызстана. Активисты нашей диаспоры вместе с ними держат этот вопрос на контроле. Рынок сегодня работает", - рассказал Жаркынбай Тойтуков.

В посольстве КР в РФ сообщил, что расследование инцидента взято под личный контроль послом Аликбеком Джекшенкуловым. Предположения о каких-либо жертвах пока не подтвердились. Но, по данным местных СМИ, несколько человек обратились в больницу, с травмами от резиновых пуль. Прибывшие 7 октября на место событий сотрудники правоохранительных органов, бойцы ОМОНа перекрыли близлежащие улицы. И, судя по всему, при локализации конфликта не обошлось без применения спецсредств.

"По предварительной информации, пострадал один человек, - говорится в заявлении ГУ МВД по Новосибирской области. - В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, выясняют все обстоятельства и причину произошедшего".


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URL: https://www.vb.kg/382208
Теги:
МВД, миграция, Россия, трудовая миграция, уголовная ответственность, конфликт
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