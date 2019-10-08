Абылгазиев: Новые водительские права будут пользоваться доверием и вне КР

Новые бланки водительских прав национального и международного образцов, а также документ о регистрации транспортных средств станут более доступны гражданам страны. Об этом сообщил премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев на совещании по внедрению бланков нового образца, передает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Абылгазиев отметил, что по итогам объявленного тендера на закупку услуг по изготовлению документов государственного значения и специальных государственных бланков – водительских удостоверений нового образца, одним из победителей стало ОсОО "Госзнак".

- Государственные документы должны изготавливаться внутри страны, а не за ее пределами. Радует, что победила именно местная компания. Это значит, что увеличиваются налоговые поступления в государственный бюджет. Немаловажно, что документы стали намного доступнее для граждан, так как новые водительские права стали намного дешевле, - сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что цена на бланки водительских прав сократилась до 90%.

- Это стало возможным благодаря тому, что выпуском этих документов будет заниматься отечественная компания. Цена больше не будет зависеть от валютного курса. Также в рамках цифровизации государственных услуг получение водительских прав как для граждан страны, так и для соответствующего государственного органа сокращается количество необходимых документов, - отметил глава правительства.

Вместе с этим Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что целями внедрения новых водительских удостоверений является не только снижение их стоимости, но и создание современного защищенного документа, с применением передовых технологий обеспечения безопасности.

- Новые образцы соответствуют международным требованиям к идентификации личности водителя, который будет пользоваться большим доверием не только внутри Кыргызской Республики, но и за ее пределами. В новых образцах содержится более 20 защитных элементов. Это говорит о том, что минимизирован риск подделки документа, - отметил премьер-министр.

По итогам совещания Абылгазиев дал поручение начать выдачу водительских удостоверений нового образца в срок и проработать вопросы открытия Центров обслуживания населения для большего удобства граждан.

Справочно: Раньше бланки удостоверения национального образца стоили по курсу 925 сомов (12 евро), сейчас их стоимость составляет 100 сомов 86 тыйынов. Цена на бланк водительского удостоверения международного образца снизилась с 577 (7,5 евро) сомов до 52 сомов.

Выдача водительских удостоверений национального и международного образцов начнется в конце ноября 2019 года.

Отметим, что выдача свидетельства о регистрации транспортного средства нового образца начата 26 июля 2019 года. Закупочная стоимость одного бланка также была в разы снижена, в связи с тем, что договор был заключен с отечественной компанией - с ОсОО "Госзнак". Если стоимость по ранее заключенному контракту с предыдущим поставщиком составляла 770 сомов (10 евро), то на сегодня бланк стоит 192 сома.