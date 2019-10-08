В Новосибирске ищут причастных к массовой драке

К расследованию причин и обстоятельств массовой драки, происшедшей 7 октября в Новосибирске с участием трудовых мигрантов из Кыргызстана, подключилост представительство МВД КР в РФ. Оно, как сообщили в нем, тесно взаимодействует с территориальными подразделениями ГУ МВД России по Новосибирской области.

По информации представительства, произведены все необходимые неотложные следственные действия, направленные на раскрытие данного преступления. В ходе осмотра были просмотрены видеозаписи камер наружного видеонаблюдения с близлежащих территорий, осмотрены автомашины, которые были оставлены. Все изъятые вещественные доказательства и предметы приобщены к материалам уголовного дела, назначены соответствующие экспертизы.

В территориальные органы были доставлены 25 человек, которы после допроса, отпустили. Пяти пострадавшим оказана медицинская помощь, двое из них были госпитализированы.

Правоохранительными органами Новосибирска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями 213 ("Хулиганство") и 163 ("Вымогательство") УК РФ. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установления местонахождения причастных лиц, для привлечения их к уголовной ответственности, отметили в представительстве МВД КР в РФ.

Напомним, что причиной массовой драки возле Хилокского рынка Новосибирска стала очередная попытка местной ОПГ обложить данью трудовых мигрантов из Кыргызстана и других центральноазиастких республик, работающих на этом торговом комплексе. В результате была сожжена машина одного из рэкетиров, произошло столкновение между обеими сторонами. Для урегулирования конфликта, в котором преступники попытались применить оружие, были привлечены сотрудники полиции, бойцы ОМОНа.