Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Зайнидин Курманов: Кыргызстан отстал от всех стран по десоветизации

160  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Депутаты внесли законопроект по реабилитации репрессированных в 1918-1953 годы на общественное обсуждение. По замыслу парламентариев, предлагается сократить перечень составов преступлений, по которым исключалась реабилитация, а осуждение по ним считалось законным. Также предлагается определить новый порядок реабилитации репрессированных лиц, учредив для этих целей комиссию по реабилитации жертв политических репрессий, которая образуется Жогорку Кенешем и действует при Институте истории, археологии и этнографии Национальной академии наук КР. Незадолго до этого в Бишкеке состоялся круглый стол, на котором депутаты, общественные деятели и представители культуры высказали свое отношение к этой инициативе.

Так, проректор по науке дипакадемии Кыргызской Республики Зайнидин Курманов, чьи родные в 20-30 годах были репрессированы, высказался в том плане, что Кыргызстану давно было пора это сделать.

- Кыргызстан отстал в процессе десоветизации от других стран на постсоветском пространстве, - сказал он.

Напомним, в справке обосновании отмечено, что Принятие Жогорку Кенешем предлагаемого законопроекта позволит утвердить историческую справедливость по событиям 1918-1953 годов, восстановить доброе имя многих граждан Кыргызстана, подвергшихся вопиющим противоправным массовым репрессиям в годы "красного террора" и сталинских репрессий.

- Это будет и покаяние государства перед их памятью. Мы сможем сделать значительный шаг к незыблемости открытого общества и государства в Кыргызской Республике. Только такое общество способно построить справедливое государство, уважающее права и свободы гражданина и человека, – заявил депутат Каныбек Иманалиев..

Справка из Википедии: Зайнидин Курманов – родился в семье служащих-юристов.

Отец - Курманов Карпек Шамсединович в 1949 году окончил Ленинградский юридический институт им. М. И. Калинина и занимал ответственные посты в Прокуратуре Киргизской ССР, откуда добровольно уволился из-за постоянных преследований по мотивам "чуждого социального происхождения".

В результате регулярно проводимых в стране партийных "чисток" было установлено, что он является родным внуком влиятельного киргизского родового князя Курмана Лепесова, репрессированного в 1926 г. в числе других крупных феодалов-манапов, как Кокумбай Чыныев, Мамыт Абаильдинов, влиятельных советских политиков - Рахманкула Худайкулова и Дуйшеналы Бабаханова, обвиненных в "контрреволюционных деяниях".

В ходе массовых репрессий в 30-е годы погибли практически все дети Курмана Лепесова, обвиненные в создании так называемой контрреволюционной Социал-Туранской партии. После этого Курманов Карпек был вынужден уйти в Министерство торговли и затем адвокатуру Киргизской ССР, а затем перейти на преподавательскую и научную работу.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382228
Теги:
законопроект, Жогорку Кенеш, Зайнидин Курманов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  