Зайнидин Курманов: Кыргызстан отстал от всех стран по десоветизации

Депутаты внесли законопроект по реабилитации репрессированных в 1918-1953 годы на общественное обсуждение. По замыслу парламентариев, предлагается сократить перечень составов преступлений, по которым исключалась реабилитация, а осуждение по ним считалось законным. Также предлагается определить новый порядок реабилитации репрессированных лиц, учредив для этих целей комиссию по реабилитации жертв политических репрессий, которая образуется Жогорку Кенешем и действует при Институте истории, археологии и этнографии Национальной академии наук КР. Незадолго до этого в Бишкеке состоялся круглый стол, на котором депутаты, общественные деятели и представители культуры высказали свое отношение к этой инициативе.

Так, проректор по науке дипакадемии Кыргызской Республики Зайнидин Курманов, чьи родные в 20-30 годах были репрессированы, высказался в том плане, что Кыргызстану давно было пора это сделать.

- Кыргызстан отстал в процессе десоветизации от других стран на постсоветском пространстве, - сказал он.

Напомним, в справке обосновании отмечено, что Принятие Жогорку Кенешем предлагаемого законопроекта позволит утвердить историческую справедливость по событиям 1918-1953 годов, восстановить доброе имя многих граждан Кыргызстана, подвергшихся вопиющим противоправным массовым репрессиям в годы "красного террора" и сталинских репрессий.

- Это будет и покаяние государства перед их памятью. Мы сможем сделать значительный шаг к незыблемости открытого общества и государства в Кыргызской Республике. Только такое общество способно построить справедливое государство, уважающее права и свободы гражданина и человека, – заявил депутат Каныбек Иманалиев..

Справка из Википедии: Зайнидин Курманов – родился в семье служащих-юристов.

Отец - Курманов Карпек Шамсединович в 1949 году окончил Ленинградский юридический институт им. М. И. Калинина и занимал ответственные посты в Прокуратуре Киргизской ССР, откуда добровольно уволился из-за постоянных преследований по мотивам "чуждого социального происхождения".

В результате регулярно проводимых в стране партийных "чисток" было установлено, что он является родным внуком влиятельного киргизского родового князя Курмана Лепесова, репрессированного в 1926 г. в числе других крупных феодалов-манапов, как Кокумбай Чыныев, Мамыт Абаильдинов, влиятельных советских политиков - Рахманкула Худайкулова и Дуйшеналы Бабаханова, обвиненных в "контрреволюционных деяниях".

В ходе массовых репрессий в 30-е годы погибли практически все дети Курмана Лепесова, обвиненные в создании так называемой контрреволюционной Социал-Туранской партии. После этого Курманов Карпек был вынужден уйти в Министерство торговли и затем адвокатуру Киргизской ССР, а затем перейти на преподавательскую и научную работу.