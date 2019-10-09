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На сайте Минобороны РФ появились данные военнопленных из Кыргызстана

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- Светлана Лаптева
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На сайте ОБД "Мемориал" (obd-memorial.mil.ru), принадлежащем Министерству обороны Российской Федерации, произведено очередное обновление информации. Добавлены карточки военнопленных.

Как рассказал "Технический руководитель проекта ОБД "Мемориал" Виктор Тумаркин, среди массивов, пополнивших банк данных - финские учетные карточки советских военнопленных, в том числе 18727 карточек на красноармейцев, погибших в финских лагерях в 1941-1944 гг. Оригиналы карточек хранятся в Национальном архиве Финляндии, электронные образы карточек были переданы в Российский Государственный военный архив (РГВА) не позднее начала 2018 года.

Кроме этого, на сайте Минобороны есть данные на военнопленных из Кыргызстана, погибших в Финскую войну. Теперь кто реально интересуется местами захоронений бойцов, погибших в финском плену, могут ознакомиться с карточками, не выходя из дома.


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URL: https://www.vb.kg/382263
Теги:
ВОВ, Россия, Финляндия, Кыргызстан, пропавшие без вести, поиски, Министерство обороны
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