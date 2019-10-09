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Российский ученый обнаружил в Кыргызстане новый вид бабочек

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- Евгений Денисенко
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Неизвестный науке вид бабочки, названной Eudiaphora tienshanensis (Эудиафора тяньшаньская), был найден ходе экспедиции в тянь-шаньском высокогорье Кыргызстана. Эта экспедиция, организованная Федеральным исследовательским центром комплексного изучения Арктики РАН, работала нынешним летом на территории Кыргызстана и Таджикистана. Одной из задач ее было изучение процессов эволюции, видообразования и фауногенеза в экстремальных горных экосистемах Азии, которые являются высотными аналогами Арктики.

Условия в высокогорьях Памира для насекомых еще более суровые, чем в Арктике, однако фауна там богаче в десятки, если не в сотни раз, отмечают российские ученые.

Как сообщили в Российского музея центров биоразнообразия упомянутого центра, открытие сделал младший научный сотрудник данного музея Виталий Спицын. Он также выявил в среднегорье Памира на территории Таджикистана новый подвид бабочек, который назвал в честь местного жителя Нозимджона Махмудова, оказывавшего помощь, Eudiaphora turensis nozimdjoni (Эудиафора Нозимджона).

Однако потребовалось время, чтобы открытие новых вида и подвида было подтверждено в ходе недавнего морфологического и генетического анализа в образцов, собранных экспедицией. Результаты исследований опубликованы в научном журнале Ecologica Montenegrina, входящем в международную базу данных Scopus (крупнейшая единая база данных).

– Поймать новый вид бабочки-медведицы в Средней Азии – большая удача. Этот регион хорошо изучен, но, как оказалось, и там еще можно найти что-то новое, ранее неизвестное науке, – отметил Виталий Спицын.


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URL: https://www.vb.kg/382270
Теги:
наука, Россия, Кыргызстан
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