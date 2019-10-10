В музее Академии художеств откроется большая студенческая выставка

Очередная осенняя выставка студенческих работ откроется 15 октября в музее Национальной Академии художеств имени Тургунбая Садыкова.

Всего вниманию гостей события будет представлено около 200 произведений, созданных учащимися колледжа, входящего в структуру академии, самого вуза, его аспирантов и преподавателей данного ведущего учебного заведения.

В экспозиции можно увидеть работы будущих живописцев, скульпторов и графиков.

"Красочная экспозиция являет собой многоликую картину современной жизни, отраженной глазами молодых художников, - поясняет искусствовед, член Союза художников Кыргызской Республики, доцент Гульчехра Токтосунова. - Щедрая и радостная, как праздник выставка удивляет глубиной и шириной. Каждый, даже небольшой сюжет, исполненный на холсте и бумаге, раздвинул пространство зала, включив в него жизнь, солнечные блики, сияние звезд, радугу непостижимых далей. Даже в скульптуре сказались светлые чувства, словно переживаемые от звуков музыки. Тема спорта, музыки, творчества преобладает в студенческой среде. Экспрессия и камерность в соседстве экспозиции подчеркивают эти состояния. Тонкому чувствованию способствуют и названия работ: "Этюд", "Забытая мелодия", "Дирижер", "Скульптор", "Художница", "Портрет режиссера", "Виолончелист", "Скрипач", "Живописец".

Академия готовит также специалистов на факультетах: дизайн среды, промышленная графика, моделирование костюма, художественная керамика. Их творческие поиски также нашли отражение на этой выставке. В залах музея можно увидеть интересные работы наших молодых дизайнеров - керамические ансамбли, театральные костюмы, проекты оформления архитектурных объектов.

"Ежегодные выставки, проводимые Академией художеств, стали хорошей традицией, - добавляет Гульчехра Токтосунова. - Экспозиции организуются дважды в год. Принимают в них участие и учащиеся Детских художественных школ из регионов. Это помогает отслеживать результаты образовательного процесса и отмечать прогресс в методиках преподавания специальных и гуманитарных дисциплин, ведь художника вырастить совсем непросто. Но Академия художеств взяла на себя миссию воспитывая молодые кадры, созидать, развивать и возрождать отечественное искусство. И открывающаяся в ее музее выставка ‒ наглядный пример, своеобразный отчет, демонстрирующий результаты за прошедший год".

Дата: 15 октября

Время: 12.00

Место: Музей Национальной Академии художеств имени Тургунбая Садыкова.

Адрес: Тоголока Молдо, 50