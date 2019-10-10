Посол Молдовы Андрей Негуца считает Михаила Фрунзе настоящим кыргызом

Прибывший в Бишкек для вручения верительных грамот президенту Сооронбаю Жээнбекову чрезвычайный и полномочный посол Молдовы Андрей Негуца накануне церемонии в "Белом доме" посетил Кыргызский государственный мемориальный дом-музей Михаила Фрунзе.

Старейший работник музея ведущий научный сотрудник Гулира Нурбаева провела для посла большую экскурсию по мемориальной постройке, принадлежавшей семье родителей полководца, и по всем этажам музея.

Интересную подробность эксклюзивно для "ВБ" сообщила другой ведущий научный сотрудник музея, Назира Курманалиева. Посол оставил важную запись в книге почетных гостей музея: "Внимательно ознакомился с экспонатами музея. Сердечно благодарен руководству и сотрудникам музея за огромную работу по увековечиванию памяти славного сына молдовского и кыргызского народов. Дальнейших вам успехов, крепкого здоровья. С искренним уважением посол Республики Молдова Андрей Негуца".

А в беседе с директором музея Бакытбеком Бакчиевым посол Негуца выразил готовность совместно готовиться к исполняющемуся в следующем году 135-летия со дня рождения непобедимого полководца и выдающегося революционера.

Так что председатель Реввоенсовета СССР и народный комиссар по военным и морским делам СССР - сын трех народов (сам он в анкетах указывал свою национальность "великорос", то есть русский).