В Баткене прошли совместные учения пограничников Кыргызстана и Узбекистана

Сегодня, 10 октября 2019 года, в районе стыка границ трех государств (Кыргызстана – Узбекистана –Таджикистана) пограничники Кыргызстана и Узбекистана провели совместное тактико-специальное учение на тему "Совместные действия сторон по отражению вооруженного вторжения на кыргызско-узбекском участке границы". Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики.

По данным пресс-службы, учение проводилось в два этапа. На первом этапе было организовано взаимодействие между пограничными соединениями пограничных ведомств сторон по организации совместных действий по отражению вооруженного вторжения. На втором этапе согласно легенде учения участники провели организованные совместные действия по отражению вооруженного вторжения условного противника.

"За проведением учений наблюдали начальник Главного штаба – первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Кыргызской Республики полковник Абдикарим Алимбаев и заместитель председателя Службы – командующий пограничными войсками Службы государственной безопасности Республики Узбекистан генерал-майор Руслан Мирзаев.

Основная цель проводимого мероприятия – это укрепление взаимодействия между пограничными ведомствами двух государств и отработка совместных действий в случае возникновения террористических угроз на государственной границе.

С кыргызской стороны в учениях приняли участие военнослужащие Управления ГПС КР по Баткенской области, отрядов специального назначения "Бөрү", а также подразделения МВД КР и МЧС КР. В ходе учения кыргызские и узбекские пограничники продемонстрировали высокий уровень профессиональных навыков в противодействии современным вызовам и угрозам.

Подводя итоги стороны дали высокую оценку совместному учению и отметили, что проведение подобных мероприятий повышает возможности пограничных служб по системному реагированию на потенциальные угрозы", - говорится в сообщении ГПС КР.