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Научный проект: "Узнай своих предков". Кыргызстанцы сдали тест на ДНК

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- Бакыт Стамов
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Масштабный проект по изучению генетики тюркских народов Центральной Азии запустили ученые из Казахстана. Вот теперь очередь дошла и до Кыргызстана, где тест ДНК сдали сто человек, одним из которых был и ваш покорный слуга.

Помимо самого генетического материала испытуемые заполнили анкету, где подробно расписали данные своих родителей, а также дедушек и бабушек. Кроме этого, нужно было написать имена своих 7 предков и принадлежность к роду.

В чем цель этого проекта и какие результаты ждут ученые? На этот и другие вопросы согласился ответить заведующий лабораторией генетики человека Национального центра биотехнологии в Астане, кандидат биологических наук Максат Жабагин.

По его словам, цель этого проекта - определить, когда и как взаимодействовали народы Центральной Азии, какие у них были общие предки, откуда они могли мигрировать, где сейчас есть среди других народов их родственные генетические следы.

- У нас есть пилотные проекты по изучению генофонда народов Центральной Азии. В частности, мы изучаем Y-хромосо́му и ее разнообразие в Центральной Азии. И основная цель - это описать генетическое разнообразие в ЦА, как структурирован генофонд и генетическое родство между этими народами. А также мы все знаем, что многие тюркские народы, особенно в Центральной Азии, сохранили свою генеалогию (санжыра). И вот мы в ходе исследования записываем генеалогию людей, чтобы реконструировать устную родословную с помощью генетики. У нас были предыдущие исследования, в основном, по казахам, по которым подтвердились некоторые гипотезы. В частности, мы выяснили, что в большинстве случаев совпадают генеалогия с генетикой.

Можете пояснить, что значит совпадение генеалогии с генетикой?

Y-хромосо́ма передается по отцовской линии. Принадлежность человека к роду также передается по отцу. То есть если не было в генеалогической цепочке никаких изменений, к примеру, измен или усыновлений, то по логике родословную человека генетика должна подтвердить.

Род - это понятие социальное. Нет таких родов, где 100 процентов все произошли от одного общего предка, но как показали предыдущие исследования, большая часть членов рода восходит к одному общему предку. То есть у людей, которые заявляют, что они относятся к одному общему предку, совпадает Y-хромосо́ма, которую они унаследовали. С помощью генетики можно посчитать, когда жил этот общий предок. То есть посмотреть на этот отрезок времени и сопоставить с историческими сведениями, которые у тюрских народов сохранились в устном творчестве.

У кыргызов и казахов многие роды имеют одно название. Может ли выясниться, что эти роды имеют одного предка?

Вполне может быть такое. Есть даже такая гипотеза. К примеру, у казахов, кыргызов, башкиров, каракалпаков есть одноименный род "кыпчак". Так вот детальное изучение и сравнение между собой покажет, насколько имеется генетическая связь между ними.

То есть вы будете брать ДНК еще и у других тюркских народов?

Да мы планируем исследовать Y-хромосо́му и у других тюркских народов тоже. Мы работаем именно по Центральной Азии, а наши коллеги из Москвы проводят аналогичные исследования у российских тюркских народов: башкиров, татар, ногайцев и так далее.

Какие еще планы у вас впереди по этому проекту?

В дальнейшем мы планируем исследовать костные останки, которые находят археологи. В частности, исследовать их генетику и сравнить ее с современными людьми. То есть насколько сохранилась преемственность между ними. В этом плане мы реконструируем миграцию, родственные связи и откуда пришли наши предки.


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URL: https://www.vb.kg/382340
Теги:
Казахстан, наука, Бишкек, Кыргызстан
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Комментарии
Урри
11.10.2019, 13:06

А где это проходит?

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