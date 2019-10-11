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Депутат ЖК предлагает закрыть КНУ: Частные ВУЗы приносят больше пользы

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- Оксана Гут
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Сегодня, 11 октября, в Жогорку Кенеше состоялось заседание фракции СДПК. Социал-демократы рассмотрели вопрос о текущем состоянии здравоохранения Кыргызстана.

Депутат Чыныбай Турсунбеков высказал свое возмущение тому, что несмотря на налоговые и таможенные льготы для фармацевтический компаний, цены на медикаменты в Кыргызстане в 3-4 раза выше чем в других странах. Он призвал правительство препятствовать безудержному росту цен на лекарства.

Также Турсунбеков рассказал о проблемах молодых врачей. Нардеп заявил, что молодые врачи-хирурги вынуждены таксовать, чтобы заработать.

- Старшее поколение не пускает молодежь в операционные. Потому что операция – это деньги. Где учиться молодым врачам, где брать опыт? Чем занимается Минздрав? Почему не решаете эти вопросы? – обратился парламентарий к главе ведомства.

Министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев признал, что такие факты, действительно есть. По его данным, врач без стажа получает порядка 5 тысячи сомов. Однако заверил, что ведомство работает над решением проблемы.

- Такое бывает только в Бишкеке и Оше. В регионах с доступом на операции врачей без стажа проблем нет. Поэтому молодых специалистов стараемся отправлять туда, - сказал Чолпонбаев.

За молодых врачей вступились и другие депутаты.

Евгения Строкова недовольна тем, то некоторые опытные врачи делают из себя "звездных хирургов", оставляя молодежь ни с чем. "Это может закончиться тем, что они уедут из страны в поисках работы", рассуждает она.

А Альфия Самигуллина предложила доплачивать наставникам, чтобы у них был стимул передавать свои опыт и знания молодому поколению. Тем самым, "сохранится преемственность в медицине", говорит она.

В продолжение темы обучения ее коллега - Евгения Строкова попросила членов правительства не допускать открытия медицинского факультета в Кыргызском национальном университете им. Ж. Баласагына.

- У нас многие частные ВУЗы приносят больше пользы чем государственные. Нынешний ректор своими решениями лишь усугубляет ситуацию. Очень слабый набор студентов, даже зарплату преподавателям не может платить вовремя. Вот он, видимо, и решил подзаработать – открыть медицинский факультет. Этого нельзя допустить. Нужно вообще закрыть КНУ, первым делом уволить ректора, - заявила Строкова.


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URL: https://www.vb.kg/382352
Теги:
КНУ, Минздрав, правительство, Кыргызстан, медицина, Жогорку Кенеш, Космосбек Чолпонбаев, Чыныбай Турсунбеков, Строкова Евгения
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