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В РФ хотят восполнить дефицит врачей специалистами из стран СНГ

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- Евгений Денисенко
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Для решения проблемы нехватки врачей в Россию могут привлечь зарубежных специалистов. Такой шаг считают целесообразным в министерствах здравоохранения, труда и социальной защиты РФ.

По данным Минздрава, только в поликлиниках сегодня не хватает более 25 тысяч врачей и около 130 тысяч медсестер, а также других медицинских сотрудников. Инициируемая мера поможет восполнить кадровый потенциал медиков, который покрывает лишь 4 процента потребностей страны. При этом предусматривается привлекать специалистов из числа соотечественников, проживающих за рубежом и имеющих соответствующую квалификацию.

Медикам-иностранцам предлагается выдавать российские паспорта в упрощенном порядке. В Минздраве отмечают, что при возникновении конкуренции за место врача среди россиян и приезжих список профессий будет корректироваться в оперативном порядке.

Стоит отметить, что в современной системе здравоохранения РФ уже трудится немало выходцев их государств ближнего зарубежья, в том числе из Кыргызстана. Как сообщают в Институте управления социальными процессами Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), которое проводило специальное исследование, в столице сейчас также действует уже более двух десятков лечебниц, разных по специализации и по возможностям, созданных уроженцами КР. Персонал этих медучреждений составляют специалисты, получившие необходимое образование в вузах КР или РФ, имеющие разрешения трудиться по профилю в России. Одновременно эти лечебные заведения играют роль своеобразных центров поддержки для соотечественников.

"Российское общество очень различно, и, бывает, попав в московскую клинику, мигрант видит негативное отношение к себе. Обычно, из-за того, что у него нет полиса, а если есть, то все равно надо за что-то дополнительно платить. И это оборачивается немалыми сумами, которые не каждому пришедшему по карману. Многие, сталкиваясь с подобным негативом от принимающей стороны, в итоге просто боялись идти к врачу, лечились по телефону, по совету родственников. В итоге болезни запускались, и все нередко кончалось скорой помощью. А в кыргызских клиниках знают нужды своих пациентов, понимают, что трудовые мигранты в основном имеют небольшой доход. И им могут назначить более дешевое лекарство или лечение. Тем более, что беседуют здесь с пациентами на их родном, кыргызском языке", - отмечают авторы исследования.


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URL: https://www.vb.kg/382418
Теги:
Россия, СНГ, сотрудничество, Кыргызстан, больница, врачи
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