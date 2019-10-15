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Президенту предложили способ решить проблему разделения КР на север и юг

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- Бакыт Стамов
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Гражданский активист Нурланбек Койлубаев обратился к президенту Сооронбаю Жээнбекову с предложением, как можно решить проблему разделения Кыргызстана на север и юг. Об этом редакции VB.KG сообщил сам активист.

Ниже предлагаем текст обращения Койлубаева:

"Уважаемый Сооронбай Шарипович!

В настоящее время Кыргызстан делится на две стороны: Север и Юг, что в свою очередь создает угрозу разделения территории Кыргызстана на две части. В этом также есть заинтересованные лица вне нашей страны.

С целью территориальной целостности Кыргызстана у меня есть предложение разделить нашу территорию по сторонам света: Север, Юг, Восток, Запад, Юг-Восток, Юг- Юг-Запад и так далее. Всего получится 7 сторон.

В этом случае угроза разделения Кыргызстана на Север и Юг со временем полностью исчезнет и образуется неделимое государство. Прошу вас рассмотреть моё предложение", - написал активист.


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URL: https://www.vb.kg/382428
Теги:
президент, Кыргызстан, активисты, трайбализм, Сооронбай Жээнбеков
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