Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

У водителя Дженго нашли пистолет

277  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Стало известно, был ли действительно сегодня задержан в Оше кримавторитет Кадыр Досонов по кличке Дженго и по какой причине. Подробности редакции VB.KG сообщил источник в МВД.

По его данным, кримавторитета задержали и почти сразу же отпустили.

- Сотрудники ГУОБДД остановили машину кримавторитета Дженго с водителем. Так вот у водителя нашли пистолет. По этой причине их доставили в милицию. На месте выяснилось, что это был всего лишь "пугач" (игрушечный пистолет, стреляющий с шумом и грохотом, - прим. ред.), - сказал он.

Напомним, по данным СМИ, сегодня кримавторитет Кадыр Досонов по кличке Дженго был задержан и доставлен в правоохранительные органы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382439
Теги:
задержание, Ош, Кыргызстан, криминал
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  