У водителя Дженго нашли пистолет

Стало известно, был ли действительно сегодня задержан в Оше кримавторитет Кадыр Досонов по кличке Дженго и по какой причине. Подробности редакции VB.KG сообщил источник в МВД.

По его данным, кримавторитета задержали и почти сразу же отпустили.

- Сотрудники ГУОБДД остановили машину кримавторитета Дженго с водителем. Так вот у водителя нашли пистолет. По этой причине их доставили в милицию. На месте выяснилось, что это был всего лишь "пугач" (игрушечный пистолет, стреляющий с шумом и грохотом, - прим. ред.), - сказал он.

Напомним, по данным СМИ, сегодня кримавторитет Кадыр Досонов по кличке Дженго был задержан и доставлен в правоохранительные органы.