Кыргызстан опережает Узбекистан по затратам на выборы

В декабре в Узбекистане пройдут выборы депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса в местные Кенгаши народных депутатов. Министерство финансов и Центральная избирательная комиссия договорились о выделении средств из республиканского бюджета. Об этом сообщает издание nuz.uz.

По данным СМИ, на выборы будут выделены средства на следующие цели:

- для подготовки и проведения выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса территориального округа выделить 96 млрд. 807 млн. сумов;

- для подготовки и проведения выборов в Жокаргы Кенес Республики - Каракалпакстан, областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов - 45 млрд. 330 млн сумов;

- на проведение общепартийных мероприятий политических партий, участвующих в выборах и избирательной кампании кандидатов, выдвинутых политической партией - 46 млрд. 674 млн;

- Центральная избирательная комиссия выделяет 41 млрд. 737 млн. сумов для закупки необходимого материально-технического оборудования, товаров и услуг.

В общей сложности, из государственного бюджета страны на предстоящие выборы планируется направить свыше 130 млрд. сумов.

Сравним теперь эти цифры с планируемыми затратами на выборы в Кыргызстане. На выборы в 2020 году у нас заложено 1 млрд 214 млн 300 тысяч сомов. Численность населения Узбекистана на 1 января 2019 года составила 33 млн. 254 тысяч человек. 130 млрд сумов приблизительно равняется 970 млн кыргызским сомам. И это при том, что в Кыргызстане проживает только 6 млн человек.