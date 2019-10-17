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Лже-лекарь Зайналиев просит соцсети поддержки в его врачевании

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- Оксана Гут
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На своей странице в Facebook Хашим Зайналиев, известный как лже-лекарь онкологических заболеваний, выразил "искреннюю благодарность депутату Жогорку Кенеша Евгении Строковой, которая подняла перед Министерством здравоохранения КР проблемы в детской онкологии.

Сделал он это в ответ на статью VB.KG "Евгения Строкова про Эмиля Макимбетова: Хорошо, что его уволили". Зайналиев отметил, что он "как человек знающий коварности этой болезни" рад, что власти обратили внимание на "правонарушения в лечебном процессе болеющих лейкозом детей". Далее с его слов, с оставлением пунктуации и орфографии автора.

- Очевидно, что все врачи, которые лечить детей - все узнают, что будет и чем завершиться курсы химиотерапии. Несмотря того они делают, от него страдают детей, которые ничем не виновные перед никем. Если не верите моей обвинении к врачам гематологам о последствии их лечения с химия терапии, взгляните архив детской гематологии. Там ищите, не найдете хотя бы одного оставшиеся детей после химия терапии. Тогда зачем прокаливаете детям химических уколи - зачем. Зачем, вы врачи увидев собственными глазами страданий и мучении детей после химического препарата, не ищите другой пути. Можно было бы лечить детей без мучения. Зачем не ищите пути, чтобы вы не убивали, а сохранили жизни детей!!! Почему??? – написал Зайналиев.

Говоря о другом пути лечения онкологических заболеваний, он, по всей видимости, умеет ввиду себя и свои методы лечения. В связи с чем обратился за поддержкой к пользователям соцсети.

- Уважаемые пользователи фейсбука!!! От вашей стороны ищу поддержки и поддержите меня за ради детей!!! Что у меня рука есть ключ лечение лейкоза без химия терапии с натуральными средствами и лечебными процедурами, - заявляет "лекарь".

От редакции напомним, что в 2018 году на Хашима Зайналиева было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное врачевание" УК КР. Весной текущего года он выехал из страны из-за запрета судом на проведение его "врачебной" практики. Однако, недавно появилась информация, что он вернулся в Кыргызстан и собирается продолжить практику.


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URL: https://www.vb.kg/382506
Теги:
Минздрав, онкология, суд, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, врачи, Строкова Евгения
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Комментарии
Абрек
17.10.2019, 14:49

Да, да... Хашим, мы тебя поддерживаем..чтоб тебя посадили за убийства!

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