Незаконное задержание кыргызстанцев в Москве. К делу подключился Омбудсмен

Омбудсмен Токон Мамытов обратился к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой по вопросу незаконного задержания граждан Кыргызстана в Москве. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы.

"Они были доставлены в ОМВД Новокосино и до сих пор их незаконно удерживают, при этом им не было предоставлено право на адвоката, а также по настоящее время не предоставляется переводчик. С материалами дела не ознакамливают, вместе с этим не было уведомлено Посольство Кыргызской Республики о факте задержания граждан Кыргызской Республики.

В свою очередь, прошу Вас оказать содействие в выяснении причины задержания граждан Кыргызской Республики и оказать содействие в защите прав вышесказанных граждан Кыргызской Республики, в случае подтверждения фактов нарушения их прав, принять соответствующие меры по их восстановлению и привлечения к ответственности виновных лиц", - написал Токон Мамытов в обращении.

Напомним, накануне российская правозащитница Валентина Чупик рассказала, что двоих кыргызстанцев Урамчин уулу Акжол 1993 года рождения и Жэналиева Нуриза 1995 года рождения задержали 16 октября у выхода из Центра госуслуг Новокосино.

Посольство Кыргызстана в России пока не прокомментировало данное происшествие.