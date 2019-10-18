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Незаконное задержание кыргызстанцев в Москве. К делу подключился Омбудсмен

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- Екатерина Улитина
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Омбудсмен Токон Мамытов обратился к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой по вопросу незаконного задержания граждан Кыргызстана в Москве. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы.

"Они были доставлены в ОМВД Новокосино и до сих пор их незаконно удерживают, при этом им не было предоставлено право на адвоката, а также по настоящее время не предоставляется переводчик. С материалами дела не ознакамливают, вместе с этим не было уведомлено Посольство Кыргызской Республики о факте задержания граждан Кыргызской Республики.

 В свою очередь, прошу Вас оказать содействие в выяснении причины задержания граждан Кыргызской Республики и оказать содействие в защите прав вышесказанных граждан Кыргызской Республики, в случае подтверждения фактов нарушения их прав, принять соответствующие меры по их восстановлению и привлечения к ответственности виновных лиц", - написал Токон Мамытов в обращении.

Напомним, накануне российская правозащитница Валентина Чупик рассказала, что двоих кыргызстанцев Урамчин уулу Акжол 1993 года рождения и Жэналиева Нуриза 1995 года рождения задержали 16 октября у выхода из Центра госуслуг Новокосино.

Посольство Кыргызстана в России пока не прокомментировало данное происшествие.


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URL: https://www.vb.kg/382546
Теги:
миграция, омбудсмен, трудовая миграция, Москва, Кыргызстан, Токон Мамытов
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Комментарии
Оке
18.10.2019, 12:34

Такое случаеться каждый день. Это не новости

0
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Жалоба модератору
66
18.10.2019, 13:43

Страшный как чёрт, Токон Мамытов

0
Цитировать
Жалоба модератору
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