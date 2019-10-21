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В борьбе с терроризмом Кыргызстану поможет международный банк данных

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- Евгений Денисенко
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"Системный подход в организации противодействия терроризму" – эта тема стала ключевой на XVIII Совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств - партнеров ФСБ России, которое проходило 16-17 октября в Сочи. В совещании приняли участие 123 делегации из 79 государств, включая Кыргызстан, а также представители четырех международных организаций.

В обращении президента России Владимира Путина, зачитанном на открытии форума, подчеркнута необходимость сотрудничества спецслужб в борьбе с пропагандой радикализма и насилия, в том числе в интернете. К числу приоритетных задач глава РФ также отнес создание эффективной системы противодействия терроризму, экстремизму и трансграничной преступности, выявление и ликвидация каналов финансирования незаконных вооруженных формирований и поставок им оружия.

"Считаем важным сосредоточить совместные усилия на вскрытии планов главарей международных террористических организаций, выявлении основных маршрутов переброски иностранных террористов-боевиков и мест их концентрации, а также добывании установочных данных каждого бандита, включая его интернет-профиль," - заявил директор ФСБ России Александр Бортников, председательствовавший на совещании.

А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о необходимости тесного взаимодействия в этих вопросах с ООН, сообщил о недавнем создании Управления Секретариата ООН по контртерроризму. "Оно призвано занять одно из центральных мест в обновляющейся международной антитеррористической архитектуре. Практически значимая функция Управления – реализация проектов технического содействия заинтересованным государствам, включая страны Центральной Азии, по укреплению пограничной безопасности, перекрытию каналов поставок боевикам оружия, борьбе с террористической пропагандой", - отметил глава внешнеполитического ведомства России.

Еще одним важным шагом на этих направлениях Сергей Лавров назвал создание Федеральной службой безопасности России Международного банка данных в сфере антитеррора. "В нем уже участвуют десятки государств и многосторонних организаций. Хотел бы привлечь особое внимание к возможностям этого банка данных отслеживать передвижение иностранных террористов-боевиков практически в режиме реального времени по всему миру с целью их обнаружения и задержания", - заявил министр иностранных дел РФ.


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URL: https://www.vb.kg/382579
Теги:
МИД, Россия, терроризм, Кыргызстан, Сергей Лавров
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