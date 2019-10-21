Водители автобусов в Бишкеке со второй попытки успешно сдали экзамен на ПДД

Мэрия города Бишкек усилила контроль за работой общественного транспорта для безопасности пассажирских перевозок. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

В мэрии напомнили, что с 9 по 11 октября в бишкекском пассажирском автотранспортном предприятии (МП "БПАТП") проходил внеплановый инструктаж водительского состава со сдачей теста по правилам дорожного движения и технической эксплуатации муниципального транспорта.

На первом экзамене из 343 водителей, 188 не смогли набрать нужный балл, 24 человека на экзамен не пришли по уважительным причинам.

Всем "двоечникам" была предоставлена возможность до 15-16 октября провести работу над ошибками, улучшить свои навыки, пройти заново испытательный срок. В итоге все водители успешно сдали экзамен.

- Мэрия города Бишкек просит столичных водителей быть аккуратнее и терпимее. Ведь на дорогах очень много детей-школьников и пожилых людей! - говорится в сообщении.

По всем возникающим вопросам, связанным с работой автобусов, просьба обращаться по номерам: 0312 53 48 24, 53 18 17.