Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Водители автобусов в Бишкеке со второй попытки успешно сдали экзамен на ПДД

408  2
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мэрия города Бишкек усилила контроль за работой общественного транспорта для безопасности пассажирских перевозок. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

В мэрии напомнили, что с 9 по 11 октября в бишкекском пассажирском автотранспортном предприятии (МП "БПАТП") проходил внеплановый инструктаж водительского состава со сдачей теста по правилам дорожного движения и технической эксплуатации муниципального транспорта.

На первом экзамене из 343 водителей, 188 не смогли набрать нужный балл, 24 человека на экзамен не пришли по уважительным причинам.

Всем "двоечникам" была предоставлена возможность до 15-16 октября провести работу над ошибками, улучшить свои навыки, пройти заново испытательный срок. В итоге все водители успешно сдали экзамен.

- Мэрия города Бишкек просит столичных водителей быть аккуратнее и терпимее. Ведь на дорогах очень много детей-школьников и пожилых людей! - говорится в сообщении.

По всем возникающим вопросам, связанным с работой автобусов, просьба обращаться по номерам: 0312 53 48 24, 53 18 17.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382586
Теги:
мэрия, ПДД, Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
МАИ
21.10.2019, 16:15

Скорее успешно развели ...

0
Цитировать
Жалоба модератору
Пикир
21.10.2019, 16:47

Проведите еще экзамен по правилам остановки транспорта на остановочных пунктах!

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  