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Что у Путина короткое, а у Назарбаева длинное? - депутат загадал загадку

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- Екатерина Улитина
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С неожиданного вопроса начал своё выступление депутат ЖК Рыскелди Момбеков на заседании комитета, где обсуждают проект бюджета на 2020 год: "Что у Путина короткое, а у Назарбаева длинное?". И сам же ответил на вопрос: "фамилия".

Таким образом парламентарий намекнул, что длительная работа нынешнего кабинета министров ничего не даёт:

-Вы уже долго работаете, а эффективность низкая, - резюмировал Момбеков.

Он напомнил членам правительства об открытых новых структурах ГП "Унаа", управляющая госимуществом компания и другие, которые пока не показали своей эффективности.

Рыскелди Момбеков раскритиковал предложенный правительством бюджет как по расходной, так и по доходной части.


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URL: https://www.vb.kg/382638
Теги:
Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев, правительство, Рыскелди Момбеков, Жогорку Кенеш
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