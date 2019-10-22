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Правительство КР не планирует повышать тарифы на электроэнергию

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- Екатерина Улитина
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Правительство не планирует в следующем году повышать тарифы на электроэнергию. Об этом сообщил министр экономики Санжар Муканбетов, отвечая на вопрос депутата Марата Аманкулова, во время заседания комитета по транспорту, строительству и архитектуре, где обсуждают проект бюджета на 2020 год.

Марат Аманкулов заметил, что правительство планирует найти инвестиции для реализации проектов по строительству и реконструкции объектов в энергетике.

- Как вы планируете повышать инвестиционную привлекательность? - поинтересовался депутат.

- Начал работать институт бизнес-Омбудсмена, кроме того, мы планируем, облегчить процедуры разрешения имущественных споров в судах, принят закон о государственно-частном партнёрстве, - ответил представитель Минэкономики.

- То есть повышать тарифы для улучшения инвестиционной привлекательности вы не планируете? - продолжил депутат.

Министр экономики ответил на вопрос отрицательно.

По словам Марата Аманкулова в КР приняты законы, которые позволят без поднятия тарифов улучшить инвестиционный климат в энергетике, однако правительство затягивает с разработкой подзаконных актов.


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URL: https://www.vb.kg/382642
Теги:
Марат Аманкулов, тарифы, энергетика, Кыргызстан, экономика
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