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Борис Подкорытов: "Финиш чемпионата для "Дордоя" будет трудным"

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- Вячеслав Аникин
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Как известно, в минувшие выходные прошли матчи 23 тура чемпионата страны по футболу среди клубов премьер - лиги. Основным поединком тура стала встреча между бишкекскими командами "Дордой" и "Алга". Игра выдалась очень напряженной и закончилась победой "Дордоя" со счетом 2:0. Таким образом, чемпион страны "Дордой" записал в свой актив 57 очков и на четыре очка оторвался от ближайшего преследователя - ошского "Алая". А вот "Алга" - напротив, ухудшила свое турнирное положение. Она сместилась с третьего места на четвертое и имеет в своем активе 38 очков, что на два балла меньше, чем у "Нефтчи" из Кочкор - Аты.

Как сообщил VB.KG директор футбольного клуба "Дордой" (Бишкек), заслуженный тренер Кыргызстана Борис Подкорытов, команду ожидают еще четыре принципиальных поединка с сильными соперниками, а также финальный матч на Кубок страны с "Нефтчи" в Жалал - Абаде.

"Ситуацию усугубляет и тот факт, что семеро футболистов основного состава команды получили травмы и надолго выбыли из строя, - продолжил Борис Подкорытов.- Нельзя забывать, что у наших подопечных много сил и энергии забрали поединки в составе сборной страны против команд Мьянмы и Монголии, а впереди еще у них напряженные встречи с национальными дружинами Японии и Таджикистана. Так что сейчас ребята действуют на поле в основном на морально - волевых качествах. Но они молодцы, держатся. Полны намерений стать второй раз подряд чемпионами Кыргызстана. "


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URL: https://www.vb.kg/382655
Теги:
Дордой, футбол, чемпионат, Кыргызстан
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