Затерявшаяся карточка пенсионера

В редакцию обратился пенсионер Юрий Осокин. Он беспокоился, что после перерасчета пенсии его карточку не нашли в почтовом отделении. А как без нее получить пенсию?

Стоит сразу отметить, что Осокин обратился в редакцию в конце прошлой недели, объяснил, что по графику он получает пенсию 23 октября в почтовом отделении № 49 - в микрорайоне Асанбай. Он рассказал, что обычно деньги могут выдать и раньше. Вот и в этом месяце он обратился сначала в Соцфонд Октябрьского района, где его заверили, что перерасчет уже выполнен и карту отправили на почту. Но в почтовом отделении карты не оказалось. Поэтому, обеспокоившись, он пришел к нам, вдруг карта до положенной даты так и не найдется, что же тогда делать.

- Не могу понять, куда делась карта? Как же получу деньги? - беспокоился дедушка. - Я ведь живу только на них. Скоро счета за квартплату надо оплачивать. У меня никогда задолженностей не было.

Первым делом корреспондент "Вечерки" обратился в пресс–службу "Кыргыз почтасы", там изучили ситуацию и ответили, что в 49–е почтовое отделение карточка Юрия Анатольевича действительно не поступала. Выяснили это в понедельник, 21–го числа, за пару дней до контрольного срока выдачи пенсии. И беспокойство пожилого человека вполне понятно. В тот же понедельник сотрудники почты связались с Октябрьским соцфондом и, по заверениям сотрудников "Кыргыз почтасы", на самом деле оказалось, что карточку так еще и не передали на почту, хотя все расчеты уже давно выполнили. Без нее на почте выдать пенсию просто невозможно.

В итоге карточку в срочном порядке в тот же вечер доставили на почту и позвонили Юрию Осокину, чтобы пришел забрать деньги.

Вчера мы созвонились с нашим читателем, он подтвердил: вызвали под вечер, деньги выплатили. Дедушка доволен, теперь сможет вовремя оплатить все счета за коммунальные услуги.

Казалось бы, история завершена, дедушка получил пенсию даже раньше срока, но все–таки думается, что только после звонка из редакции и на почте, и в соцфонде спохватились и начали искать затерявшуюся карточку. Если бы дедушка не обеспокоился, то и сегодня, придя вновь на почту, он остался бы без денег: его снова бы гоняли от двери к двери, мол, приходите в другой день, в этом месяце деньги вам точно выдадут, не беспокойтесь!

Налицо банальный человеческий фактор или же человеческое безразличие